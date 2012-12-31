ساماندهی آبهای سطحی در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی فارس گفت: همزمان با شروع فصل بارندگی طرح ساماندهی ایجاد مسیر بازدید، دفع و هدایت آبهای سطحی در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد انجام شد.

فریدون فعالی افزود: هر ساله با شروع فصل بارندگی در منطقه پاسارگاد، کاخها و آثار موجود در این محوطه دچار مشکلاتی از قبیل آبگرفتگی می شوندکه بر همین اساس سنگهایی که در معرض آب باران قرار می گیرند در امتداد لایه های رسوبی به تدریج پوسته پوسته شده و شسته شدن طولانی مدت آنها موجب ایجاد تخلخل در ساختار سنگها می شود.

فعالی گفت: بر همین اساس مطالعات برای طراحی و اجرای دفع و هدایت آبهای سطحی ناشی از بارندگی در مجموعه توسط کارشناسان پایگاه میراث جهانی پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس در ادامه تصریح کرد: طبق مطالعات و طراحیهای صورت گرفته بر روی محوطه و کاخهای بارعام، دروازه، آثار پل، کوشکها در باغ شاهی، اجرای آبروهای انحرافی برای بناهایی که در مسیر آب های جاری قرار گرفته اند و دفع و هدایت آبهای حاصل از بارندگی در داخل بناها از طریق ایجاد شیب منفی در محیط پیرامونی بناها و سیستم زهکشی و حفر چاه های جذبی انجام گرفت.

وی افزود: همچنین همزمان با اجرای این طرح، ساماندهی محیط پیرامونی بناها با برداشت خاکهای حاصل از حفاری های پیشین و تسطیح و ایجاد مسیر بازدید در کاخهای بارعام، دروازه و کاروانسرای مظفری به اجرا رسید.

مراسم محرم در روستای طبیعی –تاریخی دوان کازرون در فهرست میراث معنوی

برگزاری مراسم عاشورا در شهر کازرون و دولچه دوزی در این شهرستان به عنوان دو اثر معنوی در فهرست میراث معنوی ایران قرار گرفت.

شهرستان کازرون یکی از کهن ترین شهرهای ایران و فارس به شمار می رود که دارای تنوع فرهنگی و آیینی خاص می باشد به طوری که امروزه بیش از 230 اثر تاریخی این شهرستان در فهرست میراث تاریخی ایران قرار گرفته است.

این روستا از جمله روستاهای با قدمت تاریخی- فرهنگی در فارس و ایران است که اخیرا نیز در فهرست روستاهای هدف گردشگری قرار گرفته است.

روستای دوان در 12 کیلومتری شمال شهر فعلی کازرون قرار گرفته است.از جاذبه های گردشگری این روستا معماری و بافت منسجم ، قبرستانهای تاریخی و کتیبه های مزین به خط کوفی و بقاع متبرکه ( امامزاده شاه سلیمان و علامه دوانی )،حمام تاریخی دوان(موزه محلی)، تاکستانهای پلکانی، زبان ،گویش ، آداب و مراسم خاص آن را می توان ذکر کرد .

دوانی ها هر ساله به یاد عاشورای حسینی مراسم خاصی را به جا می آورند که در نوع خود جالب و قابل توجه است. تب و تاب عاشورا از روزهای قبل از شروع محرم در میان مردم بوجود می آید. آنهایی که نذر دارند در تدارک لوازم و مواد اولیه آش و نذورات خود بر می آیند و به ساخت وسایل سینه زنی نظیر دمام و پرچم و ... می پردازند و تمامی کوچه ها را غبار روبی و محلهای عزاداری را سیاه پوش می کنند.

در دوان دو محله وجود دارد، محله پایین و محله بالا، مراسم عاشورا از قدیم الایام در این دو محله به طور جداگانه اجرا می شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. اهالی محله بالا پس از مدتی از عزاداری در محل خود به محله پایین می روند و اهالی محله پایین نیز همزمان به محله بالا می روند و جابجا می شوند و بدین نحو در هر دو محله هیات عزاداران دو محله به سینه زنی و نوحه سرایی می پردازند. سینه زنی از شب هفتم شروع می شود. گروه سنج و دمام زن در محل تجمع شروع به نواختن سنج و دمام می کنند ، و بدین وسیله ندای گرد آمدن اهالی برای اجرای مراسم سینه زنی را سر می دهند.

با نواختن سنج و دمام مردان و زنان به محل تجمع می روند. تجمع مردم محله پایین در میدان کنار بقعه شاه سلیمان و تجمع مردم محله بالا در میدان کنار مسجد اسفندیاری ( مسجد جامع دوان ) صورت می گیرد.

محل تجمع عزاداران، میدانی است که وسط آن را سه دایره متحدالمرکز به فاصله چندین متر تشکیل می دهد که بوسیله رنگ خط کشی شده است. دایره کوچکتر که در مرکز قرار گرفته محل سینه زنی کودکان ، دایره دوم محل سینه زنی جوانان و دایره سوم که بزرگتر است به بزرگان و ریش سفیدان اختصاص دارد. قبل از آمدن سرخون ( تکخوان= نوحه خوان ) ، یک نفر که صدایش خوب است ، اشعاری را که می توان آن را در اشعار شروع یا آغازین نامید، می خواند و بقیه جواب می دهند. این اشعار معمولا در یک تا دو بیت خلاصه می شود. سینه زنان در حالیکه هر یک با دست چپ کمربند نفر سمت چپ خود را گرفته اند در یک دایره قرار می گیرند و هر چه افراد زیادتر شوند محیط دایره بزرگتر می شود.

تاکنون 18 میراث معنوی استان فارس درفهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده که مراسم محرم در روستای تاریخی دوان در شهرستان کازرون در کنار مراسم تعزیه خوانی صحرارود فسا ، خمیه های برافراشته زرقان درهمایش سراسری ثبت آیینهای عاشورایی کشور که در روزهای 21 و 22 آذرماه جاری در مازندران برگزار شد در فهرست میراث معنوی کشور قرار گرفت.