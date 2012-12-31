۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

رئوفی نژاد:

فرهنگ سازی مردم و مسئولان لازمه ترویج سبک زندگی در جامعه است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: فرهنگ سازی و تلاش مردم و مسئولان لازمه ترویج سبک زندگی در جامعه است.

به  گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه فرهنگ کشورها متاثر از دیگر کشورهاست، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی دارای غنای فرهنگ دینی و مذهبی است و در این زمینه باید دیگر کشورها را تحت تاثیر خود قرار دهد.
 
رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه نباید تنها به تبلیغات اکتفا کرد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران باید با غنای فرهنگی و مبانی دینی دنیا را تحت پوشش قرار دهد.
 
استاندار زنجان به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث سبک زندگی اشاره کرد و گفت: باید آسیب ها را به حداقل برسانیم و الگوهای اخلاقی و رفتاری به جامعه ارائه دهیم.
 
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه سبک زندگی یک مقوله فرهنگی است، افزود: منویات مقام معظم رهبری چراغ راه ماست و می توان با استناد به فرمایشات ایشان سبک زندگی درست و مطابق با مبانی دینی در جامعه پیاده کرد.
