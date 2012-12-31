دفتر "لاله افتخاری" نماینده معین دماوند در این شهرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر لاله افتخاری نماینده معین شهرستان دماوند در مجلس ظهر دوشنبه با حضور مرتضی همتی شهردار دماوند، ناصر پیرمری رئیس شورای شهرستان دماوند، حسین عربی نایب رئیس شورای کیلان و شورای شهر دماوند و جمعی از مسئولان در این شهرستان افتتاح شد.

لاله افتخاری در این آیین بیان داشت: غزال مهدی خانی به عنوان نماینده اینجانب دو روز در هفته در این دفتر حضور دارد که مردم می توانند برای برقراری ارتباط به این دفتر در ساختمان رستوران سفیر واقع در دوراهی گیلاوند - دماوند جنب مطب دکتر موحد با شماره تماس 09199202511 اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست مسئولان و بزرگان شهر مبنی بر تعیین نماینده معین شهرستان از طرف هیئت رئیسه مجلس تا قبل از انتخابات مأمور رسیدگی به امور مردم شهرستان دماوند شده ام.