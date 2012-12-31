مسئولان کاروان در رعایت کردن قوانین بهداشتی الزام قانونی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی ظهر دوشنبه در نشست خبری متولیان سلامت زائران پیاده اظهار کرد: در مسائلی مانند دودکش داشتن بخاری ها و یا اخذ مجوز سلامت و رعایت ایمنی و الزاماتی که به کاروانها ابلاغ شده در صورت تخلف از آنها مسئول کاروان باید پاسخگو باید باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: برخی مسائل مانند نوع غذا در قالب توصیه بهداشتی اعلام شده که کاروانها در رعایت آن با حفظ اصول بهداشتی مختارند.

سعیدی تاکید کرد: آموزش‌هایی برای مدیران کاروان‌ها انجام شده و توصیه ها و الزامات قانونی به آنها آموزش داده شده تا امسال طغیان کمتری داشته باشیم.

وی گفت: مجوز بهداشتی برای افرادی که در امور تهیه غذا و نذری نقش دارند صادر شده است و کسانی که در امور تهیه غذا هستند باید کارت بهداشتی داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: توصیه می کنیم غذاهایی مانند الویه با سس که فساد پذیر است و آبگوشت و شله کمتر استفاده شود و از ظرف های پلاستیکی که سرطان زاست برای بسته بندی استفاده نشود.

سعیدی افزود: استفاده از ظرفها با پایه گیاهی در بسته بندی غذاها مناسب تر است و سلامتی مردم ارزش هزینه کردن را دارد.

وی با اشاره به اینکه حفظ سلامت مردم به عهده مراکز بهداشت است بیان کرد: 54 تیم نظارتی بهداشت محیط برای نظارت بر اماکن غذایی و اقامتی و رسیدگی به مشکلات در ایام دهه آخر صفر در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در مشهد باید پذیرای زائران باشیم و از مبدا باید مدیریت در این زمینه صورت بگیرد تا با کمبود روبه رو نشویم.