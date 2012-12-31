مسئولان با قوانین برخورد سلیقه ای نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر مطابق با دیگر استان ها جلسات شورای هماهنگی را برگزار می کردیم باید امروز هفتمین جلسه شورای هماهنگی برگزار می شد ولی خوشبختانه امروز شاهد برگزاری بیست و دومین جلسه شورای هماهنگی در آذربایجان شرقی هستیم.

وی افزود: علاوه بر این جلسات هشت جلسه فوق العاده با اعضای شورای هماهنگی با محوریت زلزله اخیر آذربایجان شرقی برگزار شد که نتایج و ثمرات خوبی را به همراه داشت.

فاتح ادامه داد: تا کنون بیش از 126 طرح از سوی مدیران استانی عضو در شورای هماهنگی ارائه شده است که بیش از 70 درصد آن ها تصویب شده و بیش از 50 درصد مراحل اجرایی خود را شروع کرده اند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر کمک های وزارتخانه به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ، در استان نیز تا کنون از طرف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز مبلغی بالغ بر سه میلیارد و 100 هزار تومان به صورت بلاعوض به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی کمک شده است.