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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

فاتح:

مسئولان با قوانین برخورد سلیقه ای نکنند

مسئولان با قوانین برخورد سلیقه ای نکنند

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از سلیقه ای برخورد کردن برخی مسئولان در خصوص نحوه اجرای قوانین انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر مطابق با دیگر استان ها جلسات شورای هماهنگی را برگزار می کردیم باید امروز هفتمین جلسه شورای هماهنگی برگزار می شد ولی خوشبختانه امروز شاهد برگزاری بیست و دومین جلسه شورای هماهنگی در آذربایجان شرقی هستیم.

وی افزود: علاوه بر این جلسات هشت جلسه فوق العاده با اعضای شورای هماهنگی با محوریت زلزله اخیر آذربایجان شرقی برگزار شد که نتایج و ثمرات خوبی را به همراه داشت.

فاتح ادامه داد: تا کنون بیش از 126 طرح از سوی مدیران استانی عضو در شورای هماهنگی ارائه شده است که بیش از 70 درصد آن ها تصویب شده و بیش از 50 درصد مراحل اجرایی خود را شروع کرده اند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر کمک های وزارتخانه به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ، در استان نیز تا کنون از طرف اداره کل تعاون ، کار  و رفاه اجتماعی نیز مبلغی بالغ بر سه میلیارد و 100 هزار تومان به صورت بلاعوض به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی کمک شده است.

کد مطلب 1780589

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