امیدواریم تیم کشتی فولاد ماهان به مرحله نهایی صعود کند/ آمادگی بازیکنان خارجی

علی زارع شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم ماهان در آستانه مسابقات نیمه نهایی و نهایی کشتی لیگ برتر گفت: تیم ماهان در حال حاضر در مجموعه آزادی و در اردو به سر می برد. شرایط تیم خوب است و تمرینات روی برنامه انجام می شود. کادر فنی و مسئولان تیم همگی تلاش می کنند تا تنها نماینده اصفهانی در این دوره از مسابقات به موفقیت دست پیدا کند.

وی در مورد ترکیب تیم ماهان در این مرحله از مسابقات گفت: به دلیل اینکه تیم ماهان صبح سه شنبه با ثامن الحجج سبزوار مسابقه دارد و بعد از ظهر یا در مرحله نهایی یا در مرحله رده بندی باید به روی تشک برود، ما سعی می کنیم همه کشتی گیران وزن کشی شوند تا بتوانیم در این دو مسابقه با توجه به ارنج تیم مقابل از هر دو نفر کشتی گیرمان در هر وزن استفاده کنیم.

زارع شریف در مورد کشتی گیران خارجی تیم ادامه داد: فدروشین در مسابقه مقابل اسماعیل پور از ناحیه دست مصدوم شده است و متاسفانه نمی تواند در این مرحله از مسابقات به روی تشک برود. ولی مودزمانشویلی که در اوایل آمادگی خوبی نداشت به مرور در جریان تمرین با تیم شرایط بدنیش تغییر کرده است و به نظر می رسد بتواند در یکی از این دو مسابقه برای ماهان به روی تشک برود.

سرپرست فنی تیم ماهان در مورد میزبانی تهران در مرحله نیمه نهایی و نهایی این مسابقات گفت: با توجه به اینکه هم تیم ماهان و هم تیم ثامن الحجج آمادگی خود را برای میزبانی از این مسابقات اعلام کرده بودند، فدراسیون تصمیم گرفت تهران را به عنوان یک شهر بی طرف میزبان معرفی کند. دلیل دیگر فدراسیون برای میزبانی تهران استفاده از سود حاصل از تبلیغات دور تشک به نفع خود بود. و با توجه به این که اکثر کادر فنی بقیه تیم ها از تهران هستند و موافق میزبانی تهران بودند، ما نیز با این تصمیم موافقت کردیم.

وی در مورد امید به راه یافتن تیم فولاد ماهان سپاهان به مرحله نهایی گفت: فولاد ماهان تیم جوان و یک دستی است و با توجه به آمادگی مودزمانشویلی در وزن 120 کیلو امیدوار هستیم بتوانیم به مرحله نهایی راه یابیم.