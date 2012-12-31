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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

10 مصوبه کمیته اضطرار/ کنایه معاون استاندار به تهرانی‌ها

10 مصوبه کمیته اضطرار/ کنایه معاون استاندار به تهرانی‌ها

کمیته اضطرار پس از 45 دقیقه جلسه فوق العاده با 10 مصوبه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه کمیته اضطرار در محل معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل و پس از اعلام آخرین گزارشهای هواشناسی و کنترل ترافیک و اخذ پیشنهادات مصوبات ذیل را اعلام کرد.

  • تردد خودروهای فرسوده در سطح تهران ممنوع
  • در روزهای سه شنبه و چهارشنبه طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می شود.
  • تشدید برخورد با موتورسیکلتهای دودزا
  • مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های شهر تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تعطیل است
  • فروش طرح ترافیک روزانه سه شنبه و چهارشنبه ممنوع
  • کارخانه های تولید شن و ماسه در این دو روز فعالیت نداشته باشند
  • ممنوعیت تردد خودروهای نیکسر و کامیونها در این دو روز
  • در صورت افزایش آلاینده ها اورژانس و هلال احمر باید در میادین مستقر شوند
  • تمامی کارگاه های صنعتی آلاینده در این دو روز تعطیل شوند
  • برخورد با خودروهایی که وارد طرح زوج و فرد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه آلودگی ها در شمال تهران بیشتر شده است، گفت: وقتیکه درختها را می بریدند تا خانه بسازند حالا باید دودش را هم بخورند.

وی افزود: براساس مصوبه قبلی نامه ای به وزرای نفت، صنعت و نیرو ارسال شد تا از سرویس ادارات در صورت داشتن معاینه فنی استفاده شود. همچنین نامه ای هم به سردار فیروزآبادی نوشته شد تا سرویس ایاب و ذهاب سربازان و نیروهای مسلح هم نوسازی و معاینه فنی شوند.

کد مطلب 1780591

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