به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه کمیته اضطرار در محل معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل و پس از اعلام آخرین گزارشهای هواشناسی و کنترل ترافیک و اخذ پیشنهادات مصوبات ذیل را اعلام کرد.

تردد خودروهای فرسوده در سطح تهران ممنوع

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می شود.

تشدید برخورد با موتورسیکلتهای دودزا

مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های شهر تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تعطیل است

فروش طرح ترافیک روزانه سه شنبه و چهارشنبه ممنوع

کارخانه های تولید شن و ماسه در این دو روز فعالیت نداشته باشند

ممنوعیت تردد خودروهای نیکسر و کامیونها در این دو روز

در صورت افزایش آلاینده ها اورژانس و هلال احمر باید در میادین مستقر شوند

تمامی کارگاه های صنعتی آلاینده در این دو روز تعطیل شوند

برخورد با خودروهایی که وارد طرح زوج و فرد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه آلودگی ها در شمال تهران بیشتر شده است، گفت: وقتیکه درختها را می بریدند تا خانه بسازند حالا باید دودش را هم بخورند.

وی افزود: براساس مصوبه قبلی نامه ای به وزرای نفت، صنعت و نیرو ارسال شد تا از سرویس ادارات در صورت داشتن معاینه فنی استفاده شود. همچنین نامه ای هم به سردار فیروزآبادی نوشته شد تا سرویس ایاب و ذهاب سربازان و نیروهای مسلح هم نوسازی و معاینه فنی شوند.