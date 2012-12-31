به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه کمیته اضطرار در محل معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل و پس از اعلام آخرین گزارشهای هواشناسی و کنترل ترافیک و اخذ پیشنهادات مصوبات ذیل را اعلام کرد.
- تردد خودروهای فرسوده در سطح تهران ممنوع
- در روزهای سه شنبه و چهارشنبه طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می شود.
- تشدید برخورد با موتورسیکلتهای دودزا
- مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیشدبستانیهای شهر تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تعطیل است
- فروش طرح ترافیک روزانه سه شنبه و چهارشنبه ممنوع
- کارخانه های تولید شن و ماسه در این دو روز فعالیت نداشته باشند
- ممنوعیت تردد خودروهای نیکسر و کامیونها در این دو روز
- در صورت افزایش آلاینده ها اورژانس و هلال احمر باید در میادین مستقر شوند
- تمامی کارگاه های صنعتی آلاینده در این دو روز تعطیل شوند
- برخورد با خودروهایی که وارد طرح زوج و فرد می شوند
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه آلودگی ها در شمال تهران بیشتر شده است، گفت: وقتیکه درختها را می بریدند تا خانه بسازند حالا باید دودش را هم بخورند.
وی افزود: براساس مصوبه قبلی نامه ای به وزرای نفت، صنعت و نیرو ارسال شد تا از سرویس ادارات در صورت داشتن معاینه فنی استفاده شود. همچنین نامه ای هم به سردار فیروزآبادی نوشته شد تا سرویس ایاب و ذهاب سربازان و نیروهای مسلح هم نوسازی و معاینه فنی شوند.
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