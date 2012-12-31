بهسازی و ایجاد فضای با نشاط در کتابخانه ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری ظهر دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید کتابخانه های عمومی استان که در کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد اظهارداشت: استانداردسازی فضای کتابخانه های استان و نشاط بخشی به فضای آن از کارهایی است که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: علیرغم توسعه شبکه های اینترنتی و فضای مجازی هنوز هم انس گرفتن با کتاب و مطالعه آن جذابیت های خاص خود را دارد و جایگاه این محصول فرهنگی در ارتقاء سطح دانش بی بدیل است.

عضو انجمن کتابخانه های استان قزوین تصریح کرد: دغدغه درآمدزایی کتابخانه ها و داشتن متولی واحد از مشکلاتی است که انتظار می رود با ساماندهی آن جایگاه این نهاد فرهنگی بخوبی تثبیت شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: اگر شهرداری ها نیم درصد سهم کتابخانه ها را پرداخت نکنند باید منتظر پیامدهای نامطلوبی در این حوزه باشیم هر چند شهرداری قزوین در این زمینه بسیار مسئولیت پذیر و موفق عمل کرده اما نمی توان این همکاری را از سایر شهرداریها نیز انتظار داشت لذا باید این وضوع قانونمند شود.

اشدری بیان کرد: در استان قزوین 24 کتابخانه مشارکتی و 27 کتابخانه نهادی فعالیت می کند و هر دستگاهی نیز یک کتابخانه دارد که تحت پوشش نهاد نیست.

وی با تقدیر از خدمات ارزشمند لالوها مدیرکل سابق کتابخانه های استان اظهارداشت: افتتاح کتابخانه یادگار امام در محمدیه، امام رضا(ع) در آبیک، انسجام مکانیزاسیون کتابخانه ها، راه اندازی بخش کتاب کودم در 19 کتابخانه استان، فضا سازی مناسب بخش مطالعه کودکان، تجهیز 9 باب کتابخانه به بلوتوث سنتر و استفاده همزمان از کتابخانه دیجیتال و تقویت فضای معنوی و ارتقاء سطح علمکی کتابداران از مهمترین اقداماتی است که در دوران مدیریت لالوها انجام شده است که جای تقدیر دارد.

در حال حاضر استان قزوین با داشتن 47 کتابخانه با بیش از 27 هزار و 853 مترمربع فضاست که در مجموع آنها 699 هزار و 798 نسخه کتاب موجود است.

سرانه نسخ کتاب در استان قزوین به ازای هر 100 نفر جمعیت 58 نسخه است.