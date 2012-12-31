ترسیم آینده مطلوب برای کانونهای دانش و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین اجلاس سراسری کانونهای هماهنگی دانش و صنعت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سه شنبه 19 دی ماه برگزار خواهد شد.

کانونهای هماهنگی دانش و صنعت از سال 88 با اهدافی چون تکمیل حلقه نوآوری، کمک به تنظیم سیاستهای کلان کشوری، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد هم افزایی میان تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان فناوری آغاز بکار کرد.



در سومین اجلاس سراسری این کانونها قرار است با ترسیم وضعیت موجود، آینده مطلوبی برای نقش آفرینی کانونها ترسیم شود.

در این اجلاس یک روزه 60 کانون هماهنگی دانش و صنعت حضور خواهند داشت.

