  1. دانشگاه و فناوری
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

ترسیم آینده مطلوب برای کانونهای دانش و صنعت

ترسیم آینده مطلوب برای کانونهای دانش و صنعت

سومین اجلاس سراسری کانونهای هماهنگی دانش و صنعت با هدف ترسیم آینده مطلوب برای کانونهای دانش و صنعت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین اجلاس سراسری کانونهای هماهنگی دانش و صنعت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سه شنبه 19 دی ماه برگزار خواهد شد.

کانونهای هماهنگی دانش و صنعت از سال 88 با اهدافی چون تکمیل حلقه نوآوری، کمک به تنظیم سیاستهای کلان کشوری، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد هم افزایی میان تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان فناوری آغاز بکار کرد.
 
در سومین اجلاس سراسری این کانونها قرار است با ترسیم وضعیت موجود، آینده مطلوبی برای نقش آفرینی کانونها ترسیم شود.
 
در این اجلاس یک روزه 60 کانون هماهنگی دانش و صنعت حضور خواهند داشت.
 
کد مطلب 1780594

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