حجتالاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر، مدرس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عزل و نصبهای مدیران در حاکمیت اسلامی گفت: آنچه که در این خصوص محور است عقلانیت و تدین و اصول دین است. یعنی یک مدیر به اندازه چهار نفر و چهار مدیر به اندازه چهل نفر و ... باید عقل داشته باشد. از نظر تدین و اصول دین هم آدم با پیشینه اخلاقی و دینی و خانوادگی مطلوبی باشد.
وی افزود: عقل امروز به ثبات مدیریت حکم میکند در هیچ کجای دنیا تزلزل در مدیریتها نیست. اگر به نظام تکوین و مدیریت خداوند هم که نگاه کنیم میبینیم هرکاری را به دست یک فرشته واحد سپرده است.
حجت الاسلام دلیر در ادامه سخنانش تصریح کرد: اما در کشور ثبات مدیریتی نداریم و هر مدیر مدام نگران عزلش است. اینها با خرد و خردگرایی سازگارنیست.
وی افزود: با ناامنی و تزلزل نمیتوان جامعه را مدیریت کرد. لذا در کشورهای پیشرفته هرچند که رئیس جمهورها عوض میشوند ولی سعی میکنند مدیریتهای پایینتر تغییر نکنند. تغییر فلهای مدیران، از روی لج و لجبازی و عملی کودکانه است.
وی در مورد تبعات رویکرد غیرمدیریتی و بی ثبات بر عزل و نصبها هم گفت: اولین ضربهای که این رویکرد غلط به جامعه میزند به قلمروی آن مدیریت است. یعنی مدیریت آن مدیر بالاتر را ناکارآمد میکند. دومین پیامدش این است که آن خدماتی که باید به مردم برساند نخواهد رساند. نکته بعدی این است که هیچ وقت آن قوهها که در مدیریت ثابت به فعلیت میرسد در مدیریت بی ثبات و متزلزل به فعلیت نمیرسند.
این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: باید عزل و نصبهای بی ثبات آسیب شناسی شوند و در همایشهایی به تبعات و زیانهای آن پرداخته شود. زیرا ضربهای که این عمل به کشور میزند از تحریمها و تهدیدهای بین المللی هم بیشتر است.
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