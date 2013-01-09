حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر، مدرس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عزل و نصب‎های مدیران در حاکمیت اسلامی گفت: آنچه که در این خصوص محور است عقلانیت و تدین و اصول دین است. یعنی یک مدیر به اندازه چهار نفر و چهار مدیر به اندازه چهل نفر و ... باید عقل داشته باشد. از نظر تدین و اصول دین هم آدم با پیشینه اخلاقی و دینی و خانوادگی مطلوبی باشد.

وی افزود: عقل امروز به ثبات مدیریت حکم می‎کند در هیچ کجای دنیا تزلزل در مدیریت‎ها نیست. اگر به نظام تکوین و مدیریت خداوند هم که نگاه کنیم می‎بینیم هرکاری را به دست یک فرشته واحد سپرده است.

حجت الاسلام دلیر در ادامه سخنانش تصریح کرد: اما در کشور ثبات مدیریتی نداریم و هر مدیر مدام نگران عزلش است. اینها با خرد و خردگرایی سازگارنیست.

وی افزود: با ناامنی و تزلزل نمی‎توان جامعه را مدیریت کرد. لذا در کشورهای پیشرفته هرچند که رئیس جمهورها عوض می‎شوند ولی سعی می‎کنند مدیریت‎های پایین‏تر تغییر نکنند. تغییر فله‎ای مدیران، از روی لج و لجبازی و عملی کودکانه است.

وی در مورد تبعات رویکرد غیرمدیریتی و بی ثبات بر عزل و نصب‏ها هم گفت: اولین ضربه‏ای که این رویکرد غلط به جامعه می‎زند به قلمروی آن مدیریت است. یعنی مدیریت آن مدیر بالاتر را ناکارآمد می‎کند. دومین پیامدش این است که آن خدماتی که باید به مردم برساند نخواهد رساند. نکته بعدی این است که هیچ وقت آن قوه‏ها که در مدیریت ثابت به فعلیت می‎‏رسد در مدیریت بی ثبات و متزلزل به فعلیت نمی‏رسند.



این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: باید عزل و نصب‎های بی ثبات آسیب شناسی شوند و در همایش‎هایی به تبعات و زیان‎های آن پرداخته شود. زیرا ضربه‏ای که این عمل به کشور می‏زند از تحریم‏ها و تهدیدهای بین المللی هم بیشتر است.