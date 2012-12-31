۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

همزمان با هفته وحدت/

پنجمین همایش بزرگ تجلیل از خادمان عرصه نماز بجستان برگزار می شود

گناباد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اقامه نماز بجستان گفت: پنجمین همایش بزرگ نماز بجستان ویژه تجلیل ازخادمان عرصه نماز ۹بهمن همزمان با هفته وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدنی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اقامه نماز این شهرستان که با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: اقامه نماز در جامعه باعث کاهش جرایم و امنیت جامعه است.

دبیر ستاد اقامه نماز بجستان افزود: همه وظیفه داریم در راه گسترش فرهنگ اقامه نماز تلاش کنیم. 

مدنی با بیان گزارشی از عملکرد ستاد اقامه نماز شهرستان در سال جاری گفت: برگزاری نماز جماعت مشترک ادارات در روزهای دوشنبه و شبی با کودکان در مساجد از طرح های موفق اجرایی است.

وی افزود: برای پنجمین سال مسابقه عکس نماز تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار شد.

دبیر ستاد اقامه نماز بجستان تصریح کرد: آثاری از شهرستانهای مختلف به ستاد اقامه نماز بجستان رسیده که به برگزیدگان در همایش نماز جوائزی اهدا خواهد شد.

مدنی از شهرداری و شورای اسلامی خواست با توجه به اینکه بجستان در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) قرار دارد برای احداث نمازخانه در محل پارک مطهری اقدام کنند.

