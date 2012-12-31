به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مددی با اشاره به برگزاری بیش از 160 دوره آموزش فنی و حرفه ای ویژه روستائیان آذربایجان غربی طی 9 ماهه نخست امسال، افزود: در این راستا 423 هزار و 731 نفر ساعت معادل 2 هزار و 400 نفر در دوره آموزش فنی و حرفه ای در مناطق روستایی آموزش داده شده که بیانگر بیش از 90 درصد از تعهد سالانه بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای روستائیان با هدف ارتقا مهارت روستانشینان و افزایش بهره وری شاغلان در این مناطق ارائه می شود، اظهار داشت: افزایش دسترسی و توسعه آموزش های مهارتی و جبران کمبود مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در نقاط دوردست از دیگر اهداف برگزاری این دوره ها است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی ادامه داد: این دوره ها در قالب دورههای آموزشی خدمات و کشاورزی شامل رایانه، امور مالی و بازرگانی، طراحی دوخت، امور زراعی و باغی، امور دامی و ماشین آلات کشاورزی برگزار می شود.

مددی یادآور شد: دوره های آموزشی روبان دوز، مانتو دوز، پرده دوز، کشتکار گندم، مدیر واحد پرورش گاو شیری، پرورش دهنده زنبورعسل، پرورش دهنده گوسفند، سرویس و نگهداری تراکتور، کار برگیاهان دارویی از جمله حرفه های مهارتی است که در روستاهای استان آموزش داده می شوند.

این مسئول با اشارهبه اینکه دوره های آموزشی مهارتی رایگان در 132 کارگاه، 102 روستا و 56 دهستان برگزار شده، عنوان کرد: تعهد آموزش در بخش کشاورزی از کل تعهدات 14 درصد بوده که هم اکنون نزدیک 13 درصد آن تحقق یافته است.