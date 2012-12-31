به گزارش خبرنگار مهر، هومن نادر ظهر دوشنبه در نخستین نشست کارشناسی ادارات کل تابعه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در کرج ضمن تشریح سیاستهای کلی بازار کار گفت: به منظور اهداف اشتغالزایی و نیز رفع معضل بیکاری، توجه به اشتغال به عنوان اساسی ترین دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور نیازمند اتخاد تصمیمات منطقی و اصولی در همه زمینه ها است.



نادری افزود: سیاستهای کلی بازار کار شامل سیاستهای فعال بازار کار، سیاستهای حمایتی و غیر فعال، سیاستهای تنظیمی و سیاستهای کلان اقتصادی موثر بر اشتغال است که در هر یک از برنامه های اقتصادی و اشتغالزایی دولت مورد نظر قرار می گیرد به طوری که ممکن است در یک برنامه یک یا چند سیاست کلی لحاظ شود.

نادری در زمینه سیاستهای فعال بازار کار اظهار داشت: این سیاستها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود کارکرد بازار کار منجر می شود و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است.



وی افزود: از مهمترین اقدامات در این زمینه، می توان اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به طور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه و طرح های خوداشتغالی را نام برد.



نادری در ارتباط با سیاستهای حمایتی و غیرفعال بازار کار نیز به مصادیقی چون برقراری مقرری بیمه بیکاری، پرداخت یارانه به افراد دارای دستمزد پایین و ... اشاره کرد که این موارد مستقیماً برای بهبود زندگی بیکاران و در قالب حمایتهای مالی است.



معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، ضمن اشاره به سیاستهای تنظیمی و نیز سیاستهای کلان اقتصادی بازار کار یادآور شد: سیاست های تنظیمی بازار کار بر وضع قوانین و مقررات برای تسهیل در امور اشتغالزایی و ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و سیاست های کلان اقتصادی موثر بر اشتغال نیز از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات و بالا رفتن سطح تولید و به تبع آن افزایش سطح اشتغال است.



وی بر ضرورت فراهم آوردن زمینه اجرای سیاستهای بازارکار کشور از سوی دستگاه های تابعه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز همگام با سایر استان های کشور تاکید کرد و خواستار برگزاری مستمر جلسات کارشناسی در ادارات کل تابعه حوزه تعاون، کار و ر فاه اجتماعی استان البرز به منظور هم اندیشی و تبادل نظر بیشتر و رفع موانع موجود شد.