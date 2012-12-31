به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه آشنایی با اسلام و قرآن در جامعه ضرورت دارد، اظهار داشت: سرمایه گذاری در حوزه علمیه خواهران به هر مقداری هم صورت گیرد، کار بسیار مناسب و درستی است.

محمد علی نکونام بابیان اینکه سرمایه گذاری در مسیری که انسان به سمت کمال پیش رود بهترین سرمایه گذاری است، بیان داشت: سرمایه گذاری در راستای تربیت انسان در جامعه ضروری است.

وی با بیان اینکه در حوزه های علمیه این استان زمینه های قابل توجهی برای توسعه دارد، تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران باید در استان گسترش دهیم.

نکونام با اشاره بر اینکه ظرفیت های زیادی در استان در زمینه گسترش حوزه های علمیه وجود دارد، عنوان کرد: باید آگاهی دینی و قرآنی را در استان توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت های استان خیلی بیشتر و استعداد محیا تر از این امکانات است و اقدامات بیشتری باید در این زمینه در استان صورت گیرد.

نکونام با اینکه باید از ظرفیت ها استفاده کرد و امکانات را جذب کرد، گفت: باید زیرساختهای بزرگ حوزه ای در این استان ایجاد کرد.