۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

"نوواک جوکوویچ" به هنگام امضا دادن آسیب دید

تنیسور شماره یک جهان امروز در حالیکه می خواست به طرفداران خود در مسابقات اوپن استرالیا امضا بدهد، دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوکوویچ پس از شکست تنیسور ایتالیایی "آندریاس سپی" با نتیجه 4-6 3-6 در "پرث آره‌نا" و در حالیکه قصد داشت به هواداران خود امضا بدهد در برخورد با تابلوهای تبلیغاتی از ناحیه پا آسیب دید و تحت درمان قرار گرفت.

البته وی سلامتی خود را بازیافت و به همراه "آنا ایوانوویچ" در رقابت‌های مختلط تیمی مقابل تیم ایتالیا به میدان رفت که در نهایت تیم صربستان با نتیجه 6-7(4-7) 4-6 تن به شکست داد.

جوکوویچ پس از این اتفاق گفت: کمی سراسیمه شدم اما در حال حاضر حالم خوب است و از اینکه بچه‌ها هم آسیبی ندیده اند خوشحالم.

