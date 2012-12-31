"نوواک جوکوویچ" به هنگام امضا دادن آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، جوکوویچ پس از شکست تنیسور ایتالیایی "آندریاس سپی" با نتیجه 4-6 3-6 در "پرث آره‌نا" و در حالیکه قصد داشت به هواداران خود امضا بدهد در برخورد با تابلوهای تبلیغاتی از ناحیه پا آسیب دید و تحت درمان قرار گرفت.

البته وی سلامتی خود را بازیافت و به همراه "آنا ایوانوویچ" در رقابت‌های مختلط تیمی مقابل تیم ایتالیا به میدان رفت که در نهایت تیم صربستان با نتیجه 6-7(4-7) 4-6 تن به شکست داد.

جوکوویچ پس از این اتفاق گفت: کمی سراسیمه شدم اما در حال حاضر حالم خوب است و از اینکه بچه‌ها هم آسیبی ندیده اند خوشحالم.