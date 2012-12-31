14 هزار پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله اکبری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: طی 9 ماهه نخست امسال 322 هزار و 200 بازرسی از واحدهای کالایی و خدماتی استان صورت گرفت و در این راستا 14 هزار و 284 پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شد.

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله را 584 میلیارد و 385 میلیون ریال عنوان کرد و اظهارداشت: عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور فاکتور و گرانفروشی را از عمده تخلفات واحدهای صنفی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم خانگی، انواع شوینده ها، مواد پتروشیمی، خودرو، لبنیات و غیره از جمله کالاهای مکشوفه از واحدهای متخلف هستند.

اکبری در ادامه بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت از آغاز سالجاری طرح های متعددی برای جلوگیری از تخلفات صنفی و غیر صنفی در استان اجرا کرده است، گفت: طرح ویژه نوروز، طرح ویژه کمیت و کیفیت، طرح ویژه رمضان، طرح ویژه بازگشایی مدارس، طرح ویژه تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران و همچنین طرح ویژه ارز مرجع از جمله اقدامات این سازمان در راستای جلوگیری از تخلفات صنفی است.