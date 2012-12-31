کمیته امداد حلقه واسط بین اغنیای نیکوکار و فقراست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح دوشنبه با مدیر و امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند به همراه معاونان سیاسی - انتظامی و برنامه ریزی خود و مسئول امور بازرسی فرمانداری دیدار کرد و طی سخنانی گفت: دشمنان سعی داشتند با فتنه انگیزی در 9 دی 88 اعتقادات مردم را خدشه دار کنند؛ اما مردم با بصیرت ایران اسلامی با صلابتی مثال زدنی پشت سر علما به صحنه آمدند و نشان دادند که پیوندشان با آرمانهای اسلامی و ولایت ناگسستنی است.
وی با اشاره به آمار مددجویان شهرستان دماوند افزود: این آمار نشان دهنده این است که تنها دو درصد جمعیت شهرستان دماوند در پوشش خدمات دهی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند که بیانگر سطح نسبی شرایط مطلوب زندگی در این شهرستان و به تبع آن در کشور است.
قاسمی فرزاد بیان کرد: در جهان هشت کشور صنعتی وجود دارد و چهار کشور نیز به زودی به آنها خواهند پیوست و همچنین 11 کشور دیگر به سرعت به سوی پیشرفت و توسعه گام بر می دارند که جمهوری اسلامی ایران جزو این گروه اخیر بوده و در بین 11 کشور از سطح متوسط بالاتر است.
رهبر معظم انقلاب در بین رهبران دنیا از قدرت مدیریت بی نظیری برخوردارند
وی ادامه داد: این سطح پیشرفت در کشور با توجه به تحریمهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل رهبری مدبرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت استکه به راستی رهبر معظم انقلاب در بین رهبران دنیا از قدرت مدیریت بی نظیری برخوردارند که توانسته اند با هدایت جامعه، جمهوری اسلامی را به کشوری ممتاز در دنیا تبدیل کنند.
فرماندار شهرستان دماوند نقش دولت خدمتگزار نهم و دهم را در این پیشرفت و توسعه نقشی برجسته عنوان کرد و اظهار داشت: اقدامات برنامهریزی شده و دقیق همچون هدفمندسازی یارانه ها، مدیریت مصرف سوخت در کشور، مسکن مهر و اجرای طرحهای دیگر سبب شد آنچه دشمن از آن به عنوان تحریمهای فلج کننده یاد می کرد به عنوان فرصتی برای پیشرفت کشور تبدیل و به خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور منجر شود.
وی کارکنان و امدادگران نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) را جزو خدوم ترین و با صداقت ترین افراد جامعه دانست و اضافه کرد: زحمات کارکنان و امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای منویات امام(ره) و مقام معظم رهبری است که توجه به مستمندان و محرومان جامعه را جزئی از آموزه های دینی، اخلاقی و فرهنگی می دانند.
ارزش و پاداش الهی خدمت به ضعفا و نیازمندان نزد خداوند ارزشمند است
قاسمی فرزاد تصریح کرد: ارزش و پاداش الهی خدمت به ضعفا و نیازمندان پیش خداوند بسیار ارزشمند بوده و با هیچ چیزی جبران نمی شود، خیرین و کسانی که دغدغه رفع حاجات مستمندان را دارند جزو بهترین بندگان خدا در روی زمین بوده و خداوند به وجود این گونه افراد در جامعه شوکت می بخشد.
وی همچنین کمیته امداد را یکی از برکات و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) با هدف خدمت به محرومان در جامعه تشکیل شد، عنوان کرد و افزود: این نهاد حمایتی توانسته است، بسیاری از نیازمندان را خود کفا و چهره فقر را تا حدودی در کشور کمرنگ سازد.
فرماندار شهرستان دماوند کمیته امداد را حلقه واسط بین اغنیای نیکو کار و فقرا ذکر کرد و عنوان داشت: واسطه احسان و نیکوکاری یک ارزش بالای اجتماعی محسوب می شود که زمینه همدردی و کاهش الام نیازمندان را با استفاده از نیات خیر خواهانه نیکوکاران فراهم شود.
وی با قدر دانی از زحمات امداد گران کمیته امداد این شهرستان ادامه داد: این نهاد مردمی با جلب کمکهای مردمی و تقویت روحیه احسان و نیکوکاری در جامعه زمینه کمک رسانی هر چه بیشتر به مددجویان را باید بیش از پیش فراهم سازد.
قاسمی فرزاد ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند در راستای خدمت رسانی به مددجویان زیرپوشش این نهاد، برای همه آنها موفقیت روزافزون در این مسیر خداپسندانه را از درگاه الهی خواستار شد.
نظر شما