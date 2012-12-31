کمیته امداد حلقه واسط بین اغنیای نیکوکار و فقراست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ‏فرزاد صبح دوشنبه با مدیر و امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند به همراه معاونان سیاسی - انتظامی و برنامه ‏ریزی خود و مسئول امور بازرسی فرمانداری دیدار کرد و طی سخنانی گفت: دشمنان سعی داشتند با فتنه ‏انگیزی در 9 دی 88 اعتقادات مردم را خدشه ‏دار کنند؛ اما مردم با بصیرت ایران اسلامی با صلابتی مثال ‏زدنی پشت سر علما به صحنه آمدند و نشان دادند که پیوندشان با آرمانهای اسلامی و ولایت ناگسستنی است.

وی با اشاره به آمار مددجویان شهرستان دماوند افزود: این آمار نشان‏ دهنده این است که تنها دو درصد جمعیت شهرستان دماوند در پوشش خدمات‏ دهی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند که بیانگر سطح نسبی شرایط مطلوب زندگی در این شهرستان و به تبع آن در کشور است.

قاسمی ‏فرزاد بیان کرد: در جهان هشت کشور صنعتی وجود دارد و چهار کشور نیز به زودی به آنها خواهند پیوست و همچنین 11 کشور دیگر به سرعت به سوی پیشرفت و توسعه گام بر می‏ دارند که جمهوری اسلامی ایران جزو این گروه اخیر بوده و در بین 11 کشور از سطح متوسط بالاتر است.

رهبر معظم انقلاب در بین رهبران دنیا از قدرت مدیریت بی‏ نظیری برخوردارند

وی ادامه داد: این سطح پیشرفت در کشور با توجه به تحریمهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل رهبری مدبرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت استکه به راستی رهبر معظم انقلاب در بین رهبران دنیا از قدرت مدیریت بی‏ نظیری برخوردارند که توانسته ‏اند با هدایت جامعه، جمهوری اسلامی را به کشوری ممتاز در دنیا تبدیل کنند.

فرماندار شهرستان دماوند نقش دولت خدمتگزار نهم و دهم را در این پیشرفت و توسعه نقشی برجسته عنوان کرد و اظهار داشت: اقدامات برنامه‎ریزی شده و دقیق همچون هدفمندسازی یارانه ‏ها، مدیریت مصرف سوخت در کشور، مسکن مهر و اجرای طرحهای دیگر سبب شد آنچه دشمن از آن به عنوان تحریمهای فلج ‏کننده یاد می‏ کرد به عنوان فرصتی برای پیشرفت کشور تبدیل و به خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور منجر شود.

وی کارکنان و امدادگران نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) را جزو خدوم‏ ترین و با صداقت ‏ترین افراد جامعه دانست و اضافه کرد: زحمات کارکنان و امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای منویات امام(ره) و مقام معظم رهبری است که توجه به مستمندان و محرومان جامعه را جزئی از آموزه‏ های دینی، اخلاقی و فرهنگی می ‏دانند.

ارزش و پاداش الهی خدمت به ضعفا و نیازمندان نزد خداوند ارزشمند است

قاسمی ‏فرزاد تصریح کرد: ارزش و پاداش الهی خدمت به ضعفا و نیازمندان پیش خداوند بسیار ارزشمند بوده و با هیچ چیزی جبران نمی شود، خیرین و کسانی که دغدغه رفع حاجات مستمندان را دارند جزو بهترین بندگان خدا در روی زمین بوده و خداوند به وجود این گونه افراد در جامعه شوکت می بخشد.

وی همچنین کمیته امداد را یکی از برکات و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) با هدف خدمت به محرومان در جامعه تشکیل شد، عنوان کرد و افزود: این نهاد حمایتی توانسته است، بسیاری از نیازمندان را خود کفا و چهره فقر را تا حدودی در کشور کمرنگ سازد.

فرماندار شهرستان دماوند کمیته امداد را حلقه واسط بین اغنیای نیکو کار و فقرا ذکر کرد و عنوان داشت: واسطه احسان و نیکوکاری یک ارزش بالای اجتماعی محسوب می شود که زمینه همدردی و کاهش الام نیازمندان را با استفاده از نیات خیر خواهانه نیکوکاران فراهم شود.

وی با قدر دانی از زحمات امداد گران کمیته امداد این شهرستان ادامه داد: این نهاد مردمی با جلب کمکهای مردمی و تقویت روحیه احسان و نیکوکاری در جامعه زمینه کمک رسانی هر چه بیشتر به مددجویان را باید بیش از پیش فراهم سازد.

قاسمی فرزاد ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند در راستای خدمت‏ رسانی به مددجویان زیرپوشش این نهاد، برای همه آنها موفقیت روزافزون در این مسیر خداپسندانه را از درگاه الهی خواستار شد.