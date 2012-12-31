به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال سعیدی ظهر دوشنبه در نمایشگاه بصیرت عاشورایی شهرستان دشتی با اشاره به قرار گرفتن ولایت در پنج پایه اسلام، اظهار داشت: ولایت در کنار نماز، روزه، حج و زکات یکی از مهم ترین پایه های اسلام است.

وی افزود: اگر با وجود این واجبات ولایت محقق شود تمام منکرات ریشه کن و معروفات زنده می شوند و اگر کسی بخواهد برای اصلاح جامعه قدمی بردارد و حتی اگر بخواهد عبادت و نمازش پذیرفته شود باید در ظرف امامت و ولایت صورت بگیرد و امر ولایت فقیه مطاع است و اطاعتش واجب است.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در سال 88 در مقابل فتنه گران در روز 9 دی با اطاعت از فرمان ولی فقیه مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند و ولایت پذیری و اطاعت از رهبری را اثبات کردند و حماسه 9 دی برگ زرینی از صفحات و افتخارات ملت بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی است.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم ولایی ایران اسلامی در حماسه 9 دی اثبات کردند که در هر شرایطی حامی رهبر و ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و در هر برهه‌ای از زمان گوش به فرمان رهبر و مقتدای خویش حاضر به جان نثاری هستند.

مسئول امور دفاتر و نمایندگی های تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: ملت ایران اسلامی در 9 دی به همه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کردند که این انقلاب و رهبری و ولایت را با هیچ چیزی معاوضه نخواهند کرد و با حضور به موقع در مقابله با دشمن بصیرت و آگاهی دینی خود را به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: این ملت در دشمن شناسی بی نظیر و در حمایت از ارزش های دینی، مقدسات معنوی و ولایت تا پای جان ایستاده است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به فرموده ی امام خامنه ای که فرمودند: 9 دی در تاریخ ماندگار خواهد شد، اضافه کرد: بینش و آینده نگری، هدایت، نظارت و تدبیر رهبر معظم انقلاب غیر قابل انکار است و با هدایت گری ایشان حماسه 9 دی خلق شد.

این مسئول با اشاره به ارائه راهکار اقتصاد مقاومتی توسط مقام عظمای ولایت در راستای مقابله با تحریم ها و گذشتن از بحران گفت: مردم ایران با لبیک به ندای رهبر فرزانه این برهه از زمان را هم پشت سر خواهند گذاشت و دشمن را ناکام کرده و شکست خواهند داد.