۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

حجت‌الاسلام سعیدی:

مردم بصیر ایران رهبری و ولایت را با چیزی معاوضه نمی‌کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول امور دفاتر و نمایندگی های تبلیغات اسلامی بوشهر گفت:مردم بصیر ایران انقلاب، رهبری و ولایت را با هیچ چیزی معاوضه نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال سعیدی ظهر دوشنبه در نمایشگاه بصیرت عاشورایی شهرستان دشتی با اشاره به قرار گرفتن ولایت در پنج پایه اسلام، اظهار داشت: ولایت در کنار نماز، روزه، حج و زکات یکی از مهم ترین پایه های اسلام است.

وی افزود: اگر با وجود این واجبات ولایت محقق شود تمام منکرات ریشه کن و معروفات زنده می شوند و اگر کسی بخواهد برای اصلاح جامعه قدمی بردارد و حتی اگر بخواهد عبادت و نمازش پذیرفته شود باید در ظرف امامت و ولایت صورت بگیرد و امر ولایت فقیه مطاع است و اطاعتش واجب است.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در سال 88 در مقابل فتنه گران در روز 9 دی با اطاعت از فرمان ولی فقیه مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند و ولایت پذیری و اطاعت از رهبری را اثبات کردند و حماسه 9 دی برگ زرینی از صفحات و افتخارات ملت بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی است.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم ولایی ایران اسلامی در حماسه 9 دی اثبات کردند که در هر شرایطی حامی رهبر و ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و در هر برهه‌ای از زمان گوش به فرمان رهبر و مقتدای خویش حاضر به جان نثاری هستند.

مسئول امور دفاتر و نمایندگی های تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: ملت ایران اسلامی در 9 دی به همه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کردند که این انقلاب و رهبری و ولایت را با هیچ چیزی معاوضه نخواهند کرد و با حضور به موقع در مقابله با دشمن بصیرت و آگاهی دینی خود را به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: این ملت در دشمن شناسی بی نظیر و در حمایت از ارزش های دینی، مقدسات معنوی و ولایت تا پای جان ایستاده است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به فرموده ی امام خامنه ای که فرمودند: 9 دی در تاریخ ماندگار خواهد شد، اضافه کرد: بینش و آینده نگری، هدایت، نظارت و تدبیر رهبر معظم انقلاب غیر قابل انکار است و با هدایت گری ایشان حماسه 9 دی خلق شد.

این مسئول با اشاره به ارائه راهکار اقتصاد مقاومتی توسط مقام عظمای ولایت در راستای مقابله با تحریم ها و گذشتن از بحران گفت: مردم ایران با لبیک به ندای رهبر فرزانه این برهه از زمان را هم پشت سر خواهند گذاشت و دشمن را ناکام کرده و شکست خواهند داد.

کد مطلب 1780632

