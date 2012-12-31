به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال، امروز برای رسیدگی به اتفاقات و حواشی دو بازی نیمه‌تمام هفته دهم لیگ برتر، در محل این فدراسیون تشکیل جلسه داد.

پس از بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به ترک زمین مسابقه از سوی کاسپین قزوین در جریان دیدار این تیم با فولاد مبارکه سپاهان، کاسپین بازنده این مسابقه اعلام شد و سپاهان با این نتیجه هم‌امتیاز با ثامن‌الحجج مشهد و به دلیل تفاضل گل بهتر، در مکان نخست جدول رده‌بندی قرار خواهد گرفت.

علی حیات‌پور رئیس سازمان لیگ فدراسیون هندبال دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: نتیجه بازی سپاهان و کاسپین قزوین، 10 بر صفر به سود سپاهان اعلام شد، از طرفی با توجه به اتفاقات این مسابقه قرار است روز شنبه هفته آینده جلسه دیگری با حضور بازیکن خاطی کاسپین و با نمایش فیلم مسابقه برگزار شود.

حیات‌پور تصریح کرد: در آن جلسه با توجه به فیلم مسابقه، در مورد میزان محرومیت خاطیان تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در خصوص رای صادره در مورد بازی نیمه‌تمام شهرداری تبریز و ثامن‌الحجج سبزوار اضافه کرد: نتیجه این مسابقه نیز10 بر صفر به سود تیم شهرداری تبریز اعلام شد.

گفتنی است دیدار هفته گذشته تیم های کاسپین قزوین و فولاد مبارکه سپاهان درحالی که در دقیقه 27 و با نتیجه 6 بر 5 به سود تیم اصفهانی در جریان بود، با اعتراض تیم کاسپین قزوین و ترک زمین از سوی این تیم نیمه‌تمام ماند.

روز قبل از این مسابقه نیز، ثامن‌الحجج سبزوار که با نتیجه 22 بر 21 از شهرداری تبریز شکست خورده بود، در دقایق پایانی دیدار، زمین مسابقه را به نشانه اعتراض ترک کرد و جلسه امروز کمیته انضباطی فدراسیون هندبال برای رسیدگی به این دو بازی نیمه‌تمام هفته دهم رقابت ها تشکیل شده بود.

هفته یازدهم لیگ برتر هندبال روزهای جمعه و شنبه، 15 و 16 دی ماه با برگزاری پنج مسابقه برگزار خواهد شد.