ادامه عملیات ارتش در مناطق مختلف/ انفجار خط لوله گاز در دیر الزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تاکید کرد: ما از هر طرح منطقه ای یا بین المللی برای حل بحران موجود در سوریه استقبال می کنیم.

وی افزود: سوریه از هر طرح منطقه ای یا بین المللی که هدفش حل بحران سوریه از راه گفتگو و راهکار مسالمت آمیز باشد، استقبال می کند.

نخست وزیر سوریه بیان کرد: تحریمهای اقتصادی ظالمانه علیه سوریه روند صادرات و واردات را با چالش جدی روبرو کرده است.

وی افزود: تحریمها بر زندگی مردم سوریه تاثیرگذار بوده است و دولت سوریه تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن نیازهای مردم سوریه به انجام آورده است.

الحلقی بیان کرد: حمله گروههای مسلح به موسسات تولیدی و خدماتی زیان زیادی به اقتصاد ملی سوریه وارد کرده و در زندگی روز مره مردم تاثیر گذار بوده است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی سوری گفت: ارتش سوریه با حمله به مخفیگاه گروههای تروریستی در شهر حسیاء در حومه حمص تعدادی از تروریستها از جمله خالد حسون الجلعوط ملقب به ابی الشناکل، ابراهیم الحمصی، سند مروان الرویلی، محمد دیب، حیان العلی و مصطفی دیب را دستگیر کرد.

خبر دیگر اینکه گروههای مسلح خط لوله گاز الجبسه را در دیرالزور هدف قرار دادند.

از سوی دیگر ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات گروههای مسلح سوری در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و طرحهای آمریکا که هدف آن تجزیه منطقه و چپاول ثروتهای آن است انجام می شود.

در این بیانیه از ادامه عملیات ارتش در حومه دمشق و نیز منطقه دیربعلبه در شهر حمص، فرودگاه بین المللی حلب برای پاکسازی گروههای مسلح خبر دادند.