  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

انور:

168 کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در راور کشف شد

168 کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در راور کشف شد

راور - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی راور از کشف و ضبط 168 کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در راور خبر داد.

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام بازدیدها از مراکز عرضه فرآورده های دامی تاثیر بسزایی در تامین سلامت افراد جامعه دارد.

وی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی از قبیل قصابی ها، مرغ فروشی ها، سردخانه ها، مراکز جمع آوری شیر، خودروهای حمل کننده مواد خام دامی و رستورانها طی پائیز امسال 168 کیلوگرم فراورده های خام دامی فاسد و غیر بهداشتی در راور کشف و ضبط شد.

انور تصریح کرد: در این مدت با دو مورد عرضه غیر بهداشتی فرآورده خام دامی برخورد قانونی صورت گرفته است. 

این مسئول تصریح کرد: شهروندان فرآورده های دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی راور با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان ابراز داشت: همکاری مردم در این زمینه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 1780646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید