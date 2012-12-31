168 کیلوگرم فرآورده دامی فاسد در راور کشف شد

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام بازدیدها از مراکز عرضه فرآورده های دامی تاثیر بسزایی در تامین سلامت افراد جامعه دارد.

وی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی از قبیل قصابی ها، مرغ فروشی ها، سردخانه ها، مراکز جمع آوری شیر، خودروهای حمل کننده مواد خام دامی و رستورانها طی پائیز امسال 168 کیلوگرم فراورده های خام دامی فاسد و غیر بهداشتی در راور کشف و ضبط شد.

انور تصریح کرد: در این مدت با دو مورد عرضه غیر بهداشتی فرآورده خام دامی برخورد قانونی صورت گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: شهروندان فرآورده های دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی راور با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان ابراز داشت: همکاری مردم در این زمینه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.