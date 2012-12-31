اجرای سه هزار نشست تخصصی در خصوص نماز در سراسر کشور

حجت الاسلام محمد صادق کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های مرکز تخصصی نماز اظهار داشت: در راستای انتقال معارف دینی و چگونگی دعوت فرزندان به نماز این مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است.



وی با اشاره به طرح‌های انجام شده در مرکز تخصصی نماز بیان داشت: طرح نشت‌های دانش آموزی و خانواده یکی از طرح هایی است که از مهر ماه سال گذشته همزمان در 17 استان‌ کشور به اجرا در آمده است.



رئیس مرکز تخصصی نمازعنوان کرد: در این طرح تاکنون سه هزار نشست در خصوص نماز در سراسر کشور برگزار شده است و 500 مبلغ در طول این دوره از قم به سایر استانها اعزام شده است.



وی همچنین ادامه داد: در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) نیز 100 مبلغ در راستای تبیین و آشنایی بیشتر با نماز از این مرکز به نقاط مختلف اعزام شد.



حجت الاسلام کفیل اشاره کرد: هر ساله 40 نفر از طلابی که سطح 2 حوزه را گذرانده‌اند، بعد از گزینش نهایی در دوره یک ساله تخصصی نماز پذیرفته می شوند.



شرکت سالانه 400 طلبه در طرح معراج



وی با اشاره به دوره های تربیت مربی ابراز داشت: این دوره در قالب طرح معراج است و هر سال 400 نفر از طلاب خواهر و برادر در این دوره شرکت می کنند.



رئیس مرکز تخصصی نماز اضافه کرد: در این دوره ها شیوه های دعوت به نماز، اسرار نماز، آثار نماز و بررسی آیات و روایات نماز و چگونگی پاسخ به شبهات آموزش داده می شود.



وی با اشار به اینکه این مرکز فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده است تصریح کرد: تاکنون 90 دوره کوتاه مدت با عنوان طرح مصباح برگزار شده است.



حجت الاسلام کفیل افزود: دراین دوره ها که برای ائمه جماعات مدارس و دبیران دینی و پرورشی برگزار می شود، معارف نماز و چگونگی دعوت دانش آموزان به نماز آموزش داده می شود.



وی با اشاره به لزوم گذراندن حداقل یک دوره آموزش تربیت دینی گفت: امید واریم در آینده نزدیک شاهد برگزاری این دوره برای هر خانواده باشیم.