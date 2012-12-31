شانزدهمین جشنواره منطقه ای قصه گویی در رشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب نجف زاده افزود: در این جشنواره که تا سیزدهم دی برگزار می شود 43 قصه گو از استان های گیلان، البرز، فارس، زنجان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان حضور دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: توام شدن روش های تدریس با روش های قصه گویی تعلیم و تربیت کودکان را راحت می کند.

آغاز ساخت سالن چندمنظوره ورزشی شهرداری چابکسر

ساخت این سالن چند منظوره ورزشی در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع با چهار میلیارد ریال اعتبار آغاز و پیش بینی می شود با مجموع 10 میلیارد ریال اعتبار تاپایان سال آینده به بهره برداری برسد.

آگاهی، اخلاص و تعهد لازمه نظارت و بازرسی

نماینده ولی فقیه در گیلان ضمن تبیین جایگاه نظارت در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: مقررات جامع، اجرای درست و نظارت مستمر از عوامل ثبات جامعه اند که می تواند با برنامه ریزی درست در این زمینه کشور را به توسعه همه جانبه سوق داد.

آیت الله زین العابدین قربانی نظارت و پیگیری را عامل موثری در ارتقای کارآیی و بهره وری دست اندرکاران اجرایی کشور برشمرد و افزود: پیش شرط نظارت مطلوب و موثر، تشخیص حق از باطل و داشتن اخلاص و صداقت است.

وی همچنین با استناد به نامه های امیر المومنین علی علیه السلام به کارگزارانش اظهارداشت: بسیاری از توصیه های امام برای اصلاح رفتار امرای حکومتی از گزارشات ناظرانی نشات می گرفت که خوبی ها و بدی های جامعه را برای وی گزارش می دادند.

نماینده ولی فقیه در گیلان انتخاب ناظران با کفایت را یکی از شروط تحقق عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت: آگاهی و تجربه لازمه گزینش نیروی انسانی در نظارت و بازرسی هاست.

وی در ادامه بازرسان و ناظران بازرسی را چشم های ولایت در عرصه مدیریت جامعه اسلامی برشمرد و تاکید کرد: عملکرد بازرسان باید همراه با واقع بینی، صداقت، حق طلبی و گزارشاتشان باید مستدل، سنجیده و بدون حب و بغض شخصی تنظیم شود.

ارتقای کیفیت آموزش متوسطه استان

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیلان بر ارتقای کیفیت آموزش و استمرارآن درسطح آموزش متوسطه استان تاکید کرد.

گلعلی پور شرط اساسی تحول و کسب موفقیت ها را همراهی و همکاری همه دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت به ویژه معلمان دانست.

وی تاکید کرد: توجه به کیفیت، آموزش و استمرارآن باید در دستور کارگروه های آموزشی قرار داشته و با جدیت پیگیری شود.

دومین دوره مسابقات جام خاک

دومین دوره مسابقات بین دانشگاهی علمی، تخصصی جام خاک در سالن همایش ولایت سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار می شود.

دومین دوره مسابقات بین دانشگاهی علمی، تخصصی جام خاک از سوی انجمن علمی تخصصی عمران مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت و پایگاه بسیج دانشجویی محبان مهدی (عج) برگزار خواهد شد.

همچنین حداکثر تعداد افراد هر گروه این مسابقات چهار نفر است که پس از داوری به سه گروه برتر جوائز ارزنده ای اهدا می شود.

تیم بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور گیلان نایب قهرمان شد

تیم بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور گیلان نائب قهرمان رقابت های دانشجویان کشور شد، در پایان این مسابقات پنج روزه که به میزبانی زنجان برگزار شد، تیم دانشگاه پیام نور گیلان در مجموع تیمی به مقام دوم رسید و در قسمت دو نفره نیز به مقام نخست دست یافت.