احمدعلی محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی گفت: کار بررسی این لایحه با برگزاری 60، 70 جلسه در کمیسیون فرعی لوایح چندی پیش تمام شد و حدود 70 ماده از 134 ماده آن هم در کمیسیون اصلی لوایح هیئت دولت هم بررسی شده است.
وی افزود: در واقع در حال حاضر بیش از نیمی از این لایحه بررسی شده که عموماً هم مواد چالشی آن را شامل میشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد اضافه کرد: امیدوارم در سه، چهار جلسه دیگر، بررسی این لایحه تمام شود، اما نباید از نظر دور داشت که گاهی بررسی تنها یک ماده با توجه به بحثهای مختلفی که پیرامون آن مطرح است، چند جلسه وقت میگیرد.
محسن زاده یکی از بحثهای جدی را در روند بررسی این لایحه برشمرد و گفت: یکی از بحثها که پس از چند جلسه فشرده روی آن توافق شد، مربوط به نرمافزارها بود و اینکه در کجای این لایحه باید دیده شوند؛ در بعضی از کشورها، نرمافزارها را در حوزه اختراعات و در بعضی دیگر در حوزه کپی رایت دیدهاند.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد تاکید کرد: در ایران چون به تازگی وارد این حیطه شدهایم، آن را در حوزه کپی رایت دیدیم.
وی ادامه داد: این لایحه به زودی از تصویب هیئت دولت خواهد گذشت و تا پایان سال قطعاً به مجلس ارائه میشود.
به گفته محسنزاده لایحه جامع حمایت از مالکیت ادبی، هنری و معنوی از یک سو مطابق با استانداردهای بینالملل در زمینه کپیرایت است و از سوی دیگر طوری تدوین شده که منافع ملی کشور تامین شود و خدشهای به آنها وارد نشود.
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