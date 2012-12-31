استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی راه تسریع احداث متروی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا نقیب زاده توضیح داد: تاخیر در بهره برداری خط یک متروی شیراز ناشی از وابستگی منابع مالی پروژه به بودجه های دولتی و شهرداری است که با وجود پیگیری مجدانه برای راه اندازی فاز یک از خط یک در سال آینده این موضوع منوط به تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ایستگاه ها و عملیات اجرایی باقیمانده است.

وی ادامه داد: عده بهره مندی از امکانات مترو در حمل و نقل درون شهری، افزایش هزینه احداث با توجه به تورم و تداوم مشکلات شهری ازجمله پیامدهای دوره تاخیر ایجاد شده است.

این عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: با توجه به تجربه احداث خط یک و شروع عملیات اجرایی خطوط دو و سه با اتکا به منابع دولتی و شهرداری به صرفه و صلاح شهر نیست و در شرایطی که تقاضای سرمایه گذاری در این پروژه ها وجود دارد باید ضمن احیای پتانسیلهای اقتصادی ناشی از احداث مترو توانمندیهای بخشهای غیر دولتی در اجرای این پروژه ها به کار گرفته شود و منابع دولت و شهرداری در حمایت از آنها استفاده شود.

نقیب زاده ادامه داد: سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل برون شهری و احداث آزادراه شیراز اصفهان در استان تجربه موفقی است که باید برای شهر شیراز به کار گرفته شود و قطعا عدم تصمیم گیری قاطع در این زمینه علاوه بر بروز ضررهای روزافزون ناشی از بلااستفاده ماندن دستگاه های TBM شهرداری، تداوم مشکلات حمل و نقل عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: از شهردار شیراز و سازمان قطار شهری انتظار می رود هرچه سریعتر خطوط دو و سه مترو را با مشارکت منابع مالی اجرایی کنند.