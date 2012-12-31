ارتقای بهداشت و سلامت عمومی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس سلطانی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز بهداشت شهرستان بروجن اظهار داشت: بهداشت و سلامت در حال حاضر در این شهرستان مشکلات زیادی دارد که باید با هم فکری و تعامل مسئولان این حوزه در رفع مشکلات تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و سلامت دارند عنوان کرد: همه مسئولین باید با همکاری یکدیگر در رفع مشکلات و خواسته های به حق مردم تلاش کنند.

سلطانی تصریح کرد: مردم هر مشکلی و خواسته ای داشته باشند کاملا به حق و بجا است و باید در رفع این مشکلات تلاش کرد و در مجلس مطرح شود.

وی با بیان اینکه شاخص های سلامت و بهداشت عمومی مطلوب نیست، افزود: زیر ساخت های بهداشتی در این استان و دراین شهرستان باید ارتقاء داده شود.

سلطانی یادآور شد: نماینده های این استان ، مشکلات مردم را چه در حالت عادی و بحران مسئول هستند در مجلس مطرح کنند و ارائه خدمت کنند.

نماینده شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم هر درخواستی دارند برای ما بازگو کنند اذعان داشت: تا مردم نخواهند ما نمی توانیم برای آن ها کاری از پیش ببریم.

سلطانی تاکید کرد: شرایط فعلی مرکز بهداشت و سلامت شهرستان بروجن فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.

وی ادامه داد: برای جذب خیرین این استان باید تلاش کرد و با کمک کردن خیرین این شهرستان 50 درصد از مشکلات بهداشت و سلامت این شهرستان حل خواهد شد.