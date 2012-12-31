مراسم اربعین حسینی در همدان یکپارچه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم عزاداری اربعین حسینی امسال نیز همانند سال های گذشته و با شور بیشتر با حضور هیئات مذهبی شهرستان همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم 14 دی جاری همزمان با اربعین حسینی از ساعت 10:30 آغاز می شود، اظهار داشت: این برنامه به طور مشترک بین هیئات مذهبی و عزاداران شهرستان برگزار می شود.

جمشیدی ادامه داد: از جمله برنامه های این روز می توان به سخنرانی آیت الله محمدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با محوریت قیام حسینی، سینه زنی و مداحی ذاکران اهل بیت(ع) اشاره کرد.

حجت الاسلام محمد جمشیدی یادآور شد: در صورت مساعد بودن هوا نماز جماعت در همان مکان برگزار می شود.

وی ادامه داد: صدا و سیما باید با اطلاع رسانی و تهیه پیام‌های تبلیغی و پخش از شبکه استانی در راستای اطلاع‌رسانی و باشکوه برگزار شدن این همایش حسینی اقدام کند.

وی تهیه زیرانداز برای نمازگزاران را از وظایف ستاد اقامه نماز دانست و گفت: در صورت نامساعد بودن آب و هوا مکان برپایی نماز جماعت به مسجد جامع انتقال پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در راستای استقرار دو تانکر آب در ورودی دو خیابان برای وضو گرفتن مردم نیز باید اقدام شود.

وی از شورای هیئتهای مذهبی خواست با اطلاع رسانی به تمام هیئت ها آنان را برای حضور در این مراسم دعوت کنند.