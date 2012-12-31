یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تیم کارشناسی در خصوص بررسی استفاده از آرد تخصصی (سبوس دار) در واحدهای نانوایی و نحوه توزیع و حمل و نقل آرد به صورت استاندارد با محوریت شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز تشکیل شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و ارزش غذایی آرد سبوس دار در تولید نان، این مسئله مورد توجه ویژه قرار گرفته است.



وی ادامه داد: روز گذشته همچنین کارگروه آرد و نان استان البرز با حضور فرمانداران شهرستانها، نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله، تعزیرات حکومتی، فنی و حرفه ای استان، اتحادیه خبازان، دبیر انجمن آردسازان و مجمع امور صنفی برگزار شد.

رمضانی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: پیگیری دوگانه سوز شدن 175 نانوایی در استان، آموزش بازرسین، پرداخت تسهیلات بهسازی به نانوایان و بازرسی مستمر نانوایی ها و کارخانجات و سیلوها از جمله مصوبات این جلسه بود.



وی افزود: همچنین در این نشست ایجاد شعبه ویژه در اداره کل تعزیرات حکومتی استان برای بررسی تخصصی و سریع از تخلفات مطرح و به تصویب رسید.