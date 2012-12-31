زائران پیاده رایگان در بیمارستانها بستری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی وزین ظهر دوشنبه در نشست خبری متولیان سلامت زائران پیاده اظهار کرد: زائران پیاده دفترچه های بیمه خود را همراه داشته باشند و در صورت بروز بیماری در بیمارستانها به رایگان پذیرش می شوند.

دبیر ستاد زائران پیاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تعداد زائران پیاده سال گذشته در حدود 125 هزار نفر بود افزود: اماکن اسکان برای 45 هزارنفر در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 10 هزار نفر بیشتر است.

صادقی گفت: امسال پیش بینی حضور 150 هزار زائر پیاده را داریم که در مدارس، تکایا، مساجد و سالن های ورزشی برای اسکان این زائران آماده سازی شده اند.

وی افزود: 240 مدرسه در مشهد آمادگی اسکان زائران را دارند که از این تعداد 66 مدرسه به زائران پیاده تعلق گرفته است.

دبیر ستاد زائران پیاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: در هر 25 کیلومتر ایستگاه های شب خواب در نظر گرفته شده است و هر 5 کیلومتری ایستگاه های صلواتی به زائران پیاده ارائه خدمات دارند.

صادقی تصریح کرد: در ایستگاه های شب خواب امکانات گرمایشی، پزشکی و تغذیه ای در جهت رفاه حال این گروه از زائران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 70 ایستگاه در مسیر زائران پیاده بر پا شده است گفت: در محورهای مشهد به قوچان، نیشابور، تربت حیدریه، کلات، سرخس و فریمان و کلات این ایستگاهها برپا می شود.

دبیر ستاد زائران پیاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: هر 15 کیلومتر یک ایستگاه درمانی خدمات بهداشتی ودرمانی را به زائران پیاده که دچار بیماریهای از قبیل سرماخوردگی و مسمومیت شده اند ارائه می دهند.