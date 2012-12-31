مخالف اکران "من و زیبا" با سرگروهی سینما فرهنگ هستم/ من با آزادی قرارداد دارم

جواد نوروزبیگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: من با گروه سینمایی آزادی قرارداد دارم و برای اکران فیلمم با آزادی هیچ مشکلی ندارم. بلکه این شورای صنفی نمایش است که با سینما آزادی مشکل دارد.

وی افزود: وقتی "من و زیبا" از قبل مشحص بوده که در چه سرگروهی به نمایش درآید چه دلیلی دارد که من این فیلم را به گروه دیگری بدهم. در هرصورت با این کار مخالف هستم. این فقط اختلاف شورای صنفی با این سینما است.

در "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسن‌پور پرویز پرستویی، شهاب حسینی، صادق صفایی، دریا آشوری، رضا ناجی، حدیث میر امینی، پرویز سیرتی و... بازی می‌کنند. این فیلم داستان زندگی موسی است. او در شبی سرد و بارانی قبل از آنکه به خانه برسد راحله همسرش بر اثر درد زایمان جان می‌سپارد.

این فیلم در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر هم اکران شده است. البته پیش از این تهیه کننده اثر از عدم حمایت و توجه به اکران "من و زیبا" گلایه کرد بود و تاکید داشت که موضوع این فیلم در ارتباط با شهادت امام حسین (ع) است و ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای نمایش عمومی این فیلم است.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر سرگروهی از سینما آزادی به سینما فرهنگ یک تخلف است و تنها در صورتی این تغییر می توانست رخ دهد که مدیر سینما آزادی کتبا رضایت خود را برای این تغییر اعلام می کرد که این اتفاق نیفتاده و اختلافات شورای صنفی نمایش با تصمیمات وزارت ارشاد و حوزه هنری باعث این رفتار غیرقانونی شده است.