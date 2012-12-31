صدور حکم برای دو متهم پرونده رمالان منتسب به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهردر باره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهارداشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.

خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.

وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.

خبرنگار دیگری در خصوص دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه دار است و عنوان دور جدید درست نیست اگر این افراد اخلالی در بازار بوجود بیاورند چه روز باشد چه شب و یا شیوه خود راعوض کنند مسئولان قضایی و انتظامی به طور مصمم با آنها برخورد می کنند. در خصوص پرونده برخی متهمان اخلال در بازار ارز و سکه نیز برای چند نفراز آنها کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است.

سخنمگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده 4 زورگیر خشن نیز گفت: هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.

خبرنگاری نیز درخصوص سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.