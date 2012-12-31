گیلانغربی ها مساکن مهرشان را تحویل می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی ظهر دوشنبه در جلسه مسکن مهر گفت: هم اکنون تعداد 412 واحد مسکونی مسکن مهر در حال احداث است و مجتمع 100 واحدی فاز سه با 95 درصد پیشرفت، اسفند ماه به مالکان آنها واگذار خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی مجتمع 120 واحدی فاز یک را هم 95 درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون 114 واحد آن به مالکین آنها واگذار شده است.

رستمی تصریح کرد: ضمن اینکه پیشرفت فیزیکی مجتمع های 126 واحدی فاز 2 و 66 واحدی فرهنگیان هم اکنون 15 درصد است.

وی همچنین از اختصاص 19 میلیارد و 250 میلیون ریال تسهیلات مقاوم سازی برای 154 واحد مسکونی روستایی تازه احداث در این شهرستان خبر داد.

فرماندار گیلانغرب در پایان گفت: طرح هادی در چهار روستای بخش مرکزی و گواور این شهرستان با 10 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری اجرا می شود.

سه طرح توسعه کشاورزی در گیلانغرب تصویب شد

فرماندار گیلانغرب از تصویب سه طرح کشاورزی و دامپروری جدید در این شهرستان خبر داد.

اردشیر رستمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی افزود: این طرح ها شامل دو طرح احداث باغ و یک طرح احداث مرغداری گوشتی 10هزار قطعه ای است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد این طرح ها با اشتغالزایی مستقیم چهار نفر، دو میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

رستمی همچنین از انجام موافقت با واگذاری 10 هکتار دیگر از اراضی ملی این شهرستان برای احداث مجتمع گلخانه ای خارج از فصل در منطقه میاندار به متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 822 طرح با اعتباری بیش از 560 میلیارد ریال در کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان به تصویب رسیده است.

فرماندار گیلانغرب افزود: از این تعداد، تاکنون 470 طرح با اعتبار 130 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات بانکی شده اند.

وی اضافه کرد: این شهرستان از حیث میزان جذب اعتبارات طرح های مصوب کارگروه توسعه کشاورزی با 170 درصد همچنان بیشترین عملکرد را در سطح استان کرمانشاه دارد.

گیلانغرب در غرب کرمانشاه بیش از 65 هزار نفر جمعیت دارد.

