کهگیلویه وبویراحمد در رتبه اول تولید ارزش افزوده و رتبه آخر برخورداری درکشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعدازظهر دوشنبه در جمع بازرگانان این استان افزود: محرومیتها و ظرفیتهای این استان برای همه شناخته شده است اما بین این محرومیتها و ظرفیتها فاصله زیادی وجود دارد.

وی بیان کرد: 10 درصد از آب شیرین کشور در این استان با یک درصد وسعت قرار دارد که بهره برداری صحیح و سرمایه گذاری در این بخش از منابع نفتی نیز با ارزش تر است.

زارعی عنوان کرد: همچنین شهرستان گچساران در این استان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز کشور است که ظرفیتهای صادراتی بالایی دارد.

وی صنعت گردشگری را یکی دیگر از ظرفیتهای این استان عنوان کرد و گفت: تنها در نوروز سال گذشته بیش از یک میلیون نفر به این استان سفر کردند.

زارعی افزود: با ایجاد زیرساختهای گردشگری مناسب، این استان ظرفیت پذیرش بیش از پنج میلیون گردشگر را نیز دارد.

ظرفیتهای متعدد صادراتی کهگیلویه وبویراحمد بالفعل نشده است

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تصرح کرد: با وجود ظرفیتهای بسیار متعددی که این استان در عرصه صادرات برخوردار است، اما به دلیل عدم توجه مدیریتی و بانکی بالفعل نشده اند.

وی بر حمایت از صادرکنندگان این استان تاکید کرد و بیان داشت: رشد تولید و صادرات در این استان موجب کاهش معضل بیکاری به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این استان می شود.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: میزان بیکاری در این استان نگران کننده است و تنها در یک خانواده 10 جوان تحصیلکرده بیکار وجود دارد.

وی اظهار داشت: به رغم مشکلات فراوان کنونی، همه مسئولیم که تنور تولید را گرم نگه داریم تا بخشی از مشکلات اشتغال مرتفع شود.