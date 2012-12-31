سد مخزنی آزادی در کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی به تشریح اهداف سفررئیس جمهور به استان کرمانشاه پرداخت و گفت: رئیس جمهور به منظور افتتاح چندین پروژه کلان از جمله سد مخزنی آزادی که از طرح های مهر ماندگار است در استان کرمانشاه حضور خواهند یافت.

وی ضمن اشاره به تحول عمیق استان در حوزه امور زیربنایی با اجرای پروژه های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: سد مخزنی آزادی در فاصله 90 کیلومتری شهرستان جوانرود و بر روی رودخانه زمکان احداث شده است که مساحت حوزه آبریز این رود خانه تا محور سد آزادی 1054 کیلومتر مربع است.

هاشمی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت مدیریت منابع آبی در آینده جهان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و تغییرات اقلیمی خاص در استان ، پژوهش و برنامه ریزی در زمینه حفظ و نگهداری از منابع آب برای توسعه ی مطلوب، امری حیاتی محسوب می شود که رویکرد دولت خدمتگزار در جهت احداث سدهای متعدد در همین راستاست.

استاندار کرمانشاه همچنین ضمن برشمردن اهداف احداث سد مخزنی آزادی افزود: با احداث این سد ضمن تأمین آب شرب شهر تازه آباد و روستاهای پایین دست و آب کشاورزی لازم برای بیش از 4 هزار و 200 هکتار از اراضی محدوده دریاچه سد، از خسارت سیلاب های بزرگ حوزه رودخانه « زمکان» به روستاهای مجاور آن در فصل بارش جلوگیری خواهد شد و با توجه به زیبائی های بکر و طبیعی منطقه امید واریم در آینده امکانات تفریحی و سیاحتی در این مکان راه اندازی شود تا از این طریق زمینه توسعه گردشگری نیز فراهم گردد.