مشگین شهر قهرمان مسابقات ووشو قهرمانی استان اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که بعد از ظهر دوشنبه در اردبیل خاتمه یافت، شش تیم از سطح شهرستانهای استان حضور داشتند و پس از رقابت یک روزه نفرات و تیمهای برتر را مشخص کردند.

اردبیل با دو تیم، پارس آباد، مشگین شهر، گرمی، نمین و بیله سوار پنج شهرستان بودند که ووشوکاران خود را به این مسابقات اعزام کردند.

در پایان این رقابتها تیم منتخب مشگین شهر با کسب چهار مدال طلا، چهار نقره و یک برنز و در مجموع 9 مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی استان دست یافت.

پس از این تیم، اردبیل با چهار طلا، دو نقره و چهار برنز دوم شد و تیمهای نمین با دو طلا، سه نقره و یک برنز و تیم پارس آباد با یک طلا و دو برنز به ترتیب سوم و چهارم شدند.

در بخش انفرادی نیز پس از رقابتهای فشرده پدرام تربیت، علی میرزایی، محمد اسلام زاده، هادی عطاپور، نوید ظفری، علی هاشمی، رضا قهرمانی، مرتضی خالقی، محمد نعمت زادگان، حسن علیزاده و یوسف صبری به عناوین اول اوزان مختلف دست یافتند.

به گفته رئیس هیئت ووشو استان اردبیل از بین نفرات اول، شش نفر از برترینها به مسابقات کشوری که بهمن ماه جاری در استان ایلام برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

