تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه علمی کاربردی بررسی بزه ضرب و جرح عمدی افزود: لایحه پیشگیری از وقوع جرم در کمیسیون قضایی به تصویب رسید و در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی از تبدیل شدن معاونت پیشگیری از وقوع جرم در آینده به سازمان پیشگیری خبر داد.



کاظمی ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش، قضات در مدارس راهنمایی تا دبیرستان حضور پیدا خواهند کرد و در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و آموزش حقوقی و قضایی صحبت خواهند کرد.



وی برگزاری این گونه کارگاه ها را در سطح شهرستان ها بسیار با ارزش و مفید دانست و افزود: یکی ازبرنامه هایی که در دست اقدام بوده اصلاح فرمها یا گواهینامه های صادره ازسوی بنگاه های معاملاتی در کشور است.

کاظمی افزود: این نقیصه متاسفانه سبب تشکیل پرونده های متعددی در محاکم قضایی شده که در این راستا با تهیه فرم متحد الشکلی در سراسر کشور این مشکل برطرف خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، هدف از برگزاری این کارگاه علمی کاربردی را تبیین راهکارهای مناسب در بخش پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و افزود: در برگزاری این کارگاهها سعی شد، اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از وقوع جرم تاثیرگذار باشد.

وحید براری با بیان اینکه برگزاری این گونه کارگاه های علمی کاربردی بررسی مجازات ها در بزه ضرب و جرح عمدی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با نگاه کاربردی است، افزود: امید است این کارگاهها با نظرها و پیشنهادهای کارشناسان و قضات مثمر ثمر باشد.

رئیس دادگستری شهرستان تنکابن با اشاره به اینکه بزهکاری پدیده ای است که از دیرباز امنیت و آرامش زندگی بشر را به خطر انداخته است، امر پیشگیری را مقدم بر درمان دانست.

قربان رستمی گفت: پیشگیری همانگونه که درباره بیماریها مقدم بر درمان و کم هزینه تر بوده، درباره جرایم و مبارزه با آن نیز این جمله صادق بوده که پیشگیری از وقوع جرم مقدم، مطمئن تر، نتیجه بخش تر و کم هزینه تر از مبارزه با جرم پس از وقوع آن است.



وی، جرم را مانند هر پدیده ای مشمول اصل علیت دانست و افزود: جرم به طور اتفاقی و بدون وجود یک سلسله پیش زمینه ها و شرایط و عوامل بوجود نمی آید. امید است این نشست و کارگاه بتواند با شناسایی عوامل ضرب و جرح عمدی در باب پیشگیری مفید و موثر باشد.

