"مجلس نامه طوبی" به جشنواره تئاتر "ما رایت الا جمیلا" راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الا جمیلا" نمایش "مجلس نامه طوبی" از حوزه هنری استان لرستان به بخش نهایی این جشنواره راه یافت.

بر اساس این گزارش، پس از پایان ارزیابی آثار نمایشی راه یافته به نخستین جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الاجمیلا" اسامی گروه های راه یافته به مرحله نهایی اعلام شد که نام نمایش مجلس نامه طوبی کاری از هنرمندان واحد نمایش حوزه هنری لرستان نیز جزء آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره به چشم می خورد.

نمایش مجلس نامه طوبی نوشته اصغر خلیلی و کارگردانی احسان ملکی در سال 89 در واحد نمایش حوزه هنری لرستان تولید شده است.

این نمایش از جمله آثار موفق حوزه هنری لرستان طی سالهای اخیر بوده که توانسته است عناوین مختلفی را از جشنواره های سراسری به خود اختصاص دهد.

از جمله این موفقیتها می توان به کسب عناوین برتر نویسندگی، طراحی صحنه، بازیگری دوم زن، برگزیده جشنواره برای اجرای عمومی در تهران، اثر برتر از دید تماشاگران به خاطر تکنیک و موضوع اثر و همچنین برگزیده جشنواره سراسری تولیدات چهارساله حوزه هنری اشاره کرد.

تله تئاتر "مجلس نامه طوبی" با هدف تولید آثار فاخر و ارزشی از سوی حوزه هنری استان لرستان تولید شده است.