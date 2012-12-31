آخرین وضعیت پرونده فرزندان هاشمی/ پرونده اسکودا در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص علت انتقال فائزه هاشمی به سلول انفرادی گفت: فائزه هاشمی از سه روز قبل به دلیل اقدامات تنبیهی سازمان زندانها به سلول انفرادی منتقل شده است. اگر یک زندانی مقررات را زیر پا بگذارد زندان می تواند اقدامات تنبیهی را برای او اعمال کند.

وی درخصوص آخرین وضعیت مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه می باشد.

خبرنگار دیگری در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان درباره خانواده هاشمی رفسنجانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت:در این خصوص دادستان به عنوان مدعی العموم شکایتی را مطرح کرده و پرونده به دادسرای ویژه روحانیت فرستاده شده است.

خبرنگار دیگری در باره آزمون اتحادیه کانون وکلا و جابجایی بازپرس پرونده پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: دراین خصوص چند سوال مطرح است اول اینکه این اتحادیه ثبت شرکتها شده و از وزارت کشور مجوز ندارد. همچنین مشخص نیست که این اتحادیه از کانون وکلا مجوز برگزاری آزمون را داشته یا نه؟ همچنین در خصوص اجازه برگزاری آزمون نیز مشخص نیست که این اتحادیه اجازه این کار را داشته است یا نه؟ حال گروهی می گویند که این حق را نداشته و نباید آزمون برقرار کرده و پول می گرفته است. پرونده دراین خصوص در دست بررسی است و باید به این پرسشها پاسخ داده شود. درباره تعویض بازپرس پرونده نیز این یک امر داخلی بوده و نمی دانم این به خاطر این پرونده صورت گرفته یا موضوع دیگری مطرح بوده است.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به برخورد با قاچاقچیان و زورگیران اظهار داشت: خانواده ها باید توجه داشته باشند که مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور می باشد و مشکلات فراوانی را برای افراد به وجود می آورد حال هشدار می دهیم اگر افرادی در دام این باندها گرفتار شده و با آنها فعالیت کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد. طی دو هفته گذشته نیز تعدادی از این قاچاقچیان و متجاوزان به عنف در کشور به دار مجازات آویخته شدند.