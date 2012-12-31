به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه فجر در عسلویه اظهار داشت: با توجه به حساسیت دهه فجر امسال لازم است از تمامی ظرفیت‌های موجود در منطقه برای هر چه باشکوه برگزار کردن این ایام مبارک استفاده شود.

وی اضافه کرد: آنچه معمولا در این ایام رخ می‌دهد روحیه خودجوشی است که در بین مردم وجود دارد تا از هر گروه یا قومی بتوانند مشارکت داشته باشند و پیوند موجود بین ملت را محکم‌تر کنند.

بخشدار ویژه عسلویه ادامه داد: برای هماهنگی بیشتر بین ادارات و شرکت‌ها در راستای منسجم کردن فعالیت دهه فجر امسال به تعامل مستمر نیاز داریم که با تشکیل کمیته‌های مختلف که برای هر کدام در این زمینه مسئولیت خاصی تعریف شده این تعامل ساماندهی خواهد شد.

نادری با اشاره به برخی از برنامه‌های این ایام در منطقه عسلویه، خاطرنشان کرد: استقبال نمادین از فرودگاه، سرود دسته جمعی دانش آموزان، برنامه شبانه مساجد، تشکیل کمیته‌های مختلف، راهپیمایی روز 22 بهمن و برگزاری یک نمایشگاه جامع از برنامه‌های دهه فجر امسال خواهد بود.

وی ضمن اشاره به برگزاری یک نمایشگاه بیان داشت: همه دستگاه‌ها، ادارات، دهداری‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلف در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند.

بخشدار عسلویه در ادامه بیان داشت: با توجه به استقبال دانش آموزان و دانشجویان، این نمایشگاه می‌تواند فرصت خوبی برای انتقال مفاهیم کلیدی دستاوردهای انقلاب به نسل‌های جوان باشد.