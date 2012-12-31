هزار آشپزخانه در مشهد آمادگی پخت غذای نذری سالم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسنی یزدی ظهردوشنبه در نشست خبری متولیان سلامت زائران پیاده اظهار کرد: هزار آشپزخانه در سطح مشهد داریم که امکانات لازم برای طبخ غذای سالم را دارند وبهتر است پخت غذای نذری به آنها سپرده شود.

وی با اشاره به اینکه زمان نگه داری غذای نذری دو ساعت است افزود: اگرغذاهای نذری بیش از این زمان نگهداری شوند و مصرف نشوند می‌توانند مسمومیت ایجاد کنند.

حسنی یزدی گفت: 54 تیم نظارتی که متشکل از صد نفر نیروی بهداشت محیط بر آشبزخانه ها، رستورانها، تکایا و ایستگاهها نظارت دارند.

وی با اشاره به اینکه با اتحادیه های صنفی هماهنگی لازم انجام شده است افزود: نظارت بر بهداشت در این ایام باید با هماهنگی تمامی ارگانهای مرتبط صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بر بهداشت آب شرب و میزان آلودگی آن نیز نظارت می شود افزود: به ویژه در پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز ناظرانی در نظر گرفته شده است.

حسنی یزدی با اشاره به مصوبه شورای سلامت استان تاکید کرد: مسئولان کاروانها ملزم به رعایت قوانین بهداشتی هستند و همچنین در صورتی که مقررات تعیین شده برای سلامت غذاها رعایت نشده باشد ضابط قضایی همراه تیم بهداشت محیط پیگیر خواهد بود.