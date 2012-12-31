رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان بهمئی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درآئینی که با حضور مسئولین شهرستان بهمئی و جمعی از فرهنگیان این شهرستان برگزار شد، عبدالله دهبان زاده به عنوان مدیر آموزش و پرورش بهمئی منصوب و از خدمات ابراهیم حصار تقدیر شد.

رئیس پیشین آموزش و پرورش بهمئی در این مراسم گفت: آموزش و پرورش بهمئی درپنج سال گذشته موفقیتهای چشمگیری درزمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی به دست آورده است.

ابراهیم حصار افزود: فرهنگیان جامعه در هر سمت و مقامی باید برای اعتلای فرهنگ و آموزش در کشور تلاش کنند.

وی بیان داشت: اجرای سند تحول بنیادین یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش است که همه مسئولین باید در راه اجرای آن از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

هنرمندان دنایی حماسه 9 دی را به تصویر کشیدند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا گفت: همایش هنرمندان انجمن تجسمی فرهنگ و ارشاد اسلامی دنا برای طراحی و نقاشی حماسه ماندگار و جاوید روز بصیرت و ولایت برگزار شد.

جمشید آریایی منفرد افزود: در این برنامه که با حضور هنرمندان شاخص انجمن هنرهای تجسمی برگزار شد، طرح هایی از حماسه ماندگار و همیشه جاوید از عهد و میثاق ناگسستنی مردم با ولی امر مسلمین جهان نقاشی و طراحی شد.

وی بیان داشت: تاریخ سراسر شور و نشاط انقلاب اسلامی مشحون از حوادث و رخدادهایی است که خواص و عوام در شکل گیری آن نقش داشته اند.

آریایی منفرد اظهار داشت: هنرمندان شهرستان تلاش کردند که این لحظه های ماندگار و سراسر شور و حماسه را به تصویر بکشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران گفت:‌ نمایشگاه عکس محرم، ویژه ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در شهرستان گچساران افتتاح شد.

زمان علی پور افزود: در این نمایشگاه 30 اثر ازعکاسان انجمن فیلم وعکس گچساران و با موضوع مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در هیئت های مذهبی مختلف به نمایش درآمده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه صحنه های عزاداری، علم های عزاداری و مراسم تعزیه خوانی به تصویر کشیده شده، اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ 9 دیماه به مدت 10 روز در سالن ورودی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران دایر است.

نگارخانه، پلاتو و سینما تک شهر لیکک 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نگارخانه، پلاتو و سینما تک شهر لیکک 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امین کمالوندی افزود: بستر سازی و ایجاد زیرساختهای فرهنگی در راستای افزایش امکانات شهرستانها و پرورش خلاقیتهای هنرمندان در همه نقاط استان انجام می شود.

وی با اشاره به نامگذاری اماکن فرهنگی بیان داشت: نامگذاری اماکن هنری در راستای هویت سازی در استان، به نام هنرمندان، به ویژه هنرمندان شهید نامگذاری می شود.

کمالوندی سالن روباز امام رضا(ع)، پلاتوی حسین پناهی، بلک باکس(جعبه سیاه)تخصصی تئاتر، سالن هنر و پلاتوی سید یونس آبسالان را مجموعه سالن های تخصصی نمایش در استان عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان یادآورشد: پنجمین نگارخانه تخصصی در استان نیز با نام "سید امرالله حسینی" نامگذاری شده است.