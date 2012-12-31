به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فروتنی افزود: این تفاهم نامه بین معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع هوایی در سه فراز منعقد شده است.

وی گفت: با توجه به منابع و تسهیلاتی که در اختیار مدیریت طرحهای نمونه سازی تحت نظر معاونت امور صنایع و اقتصادی است، مقرر شد صنایع مالی و تسهیلات مورد نیاز برای ساخت نمونه های ماشین‌آلات و تجهیزات در صنایع هوایی از طریق مدیریت مذکور تامین گردد. توضیح اینکه بعد از تولید موفق نمونه‌های مورد نظر، می‌توان کار تولید انبوه اقلام مذکور را شروع کرد.



فروتنی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری تولید که بدهی معوقه به سیستم بانکی ندارند از طریق معاونت امور صنایع و اقتصادی به بانکهای عامل معرفی شوند تا از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کنند، لذا مقرر شد واحدهای فناوری صنایع هوایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی تا از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: باوجود اینکه در سالهای اخیر استراتژی توسعه صنایع حمل و نقل در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است در این تفاهم نامه نیز مقرر شده تا استراتژی توسعه صنایع هوایی هم تدوین و اعلام شود.



مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که‌ با اجرای این تفاهم نامه گامی در جهت توسعه صنایع نوپا و در عین حال دانش بنیان هوایی کشور برداشته شود.

