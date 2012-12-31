سالن تئاتر و همایش از نیازهای ضروری فرهنگی در محمدشهر است

علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر محمدشهر به واسطه حضور اقوام و طایفههای مختلف ایرانزمین، خرده سنتها و فرهنگهای متفاوتی نیز شکل گرفته است.
وی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همین امر سبب شده است که در برنامهریزیهای فرهنگی شهر محمدشهر گزینهها و مؤلفههای متفاوتی را در نظر بگیریم.
زاهدی در ادامه عنوان کرد: در واقع انجام و برگزاری کارهای فرهنگی درشهرهایی همچون محمدشهر که در آن طایفههاو اقوام مختلفی زیست میکنند سخت تر است و مسئولین ذیربط نیز باید با احساس مسئولیت و تمرکز بیشتری به این امر داشته باشند.
این مسئول افزود: خوشبختانه در سال جاری به فراخور مناسبتهایی که داشتیم برنامههای فرهنگی خوبی را در نقاط مختلف شهر برگزار کردیم و در این راستا سعی بر آن بود که بواسطه پراکندگی مناطق جمعیتی محمدشهر در برگزاری این برنامهها در محلهای مختلف شهر تعادل ایجاد شود.
رئیس اداره ارشاد شهر محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تجهیز سالن تئاتر و تأمین فضای برگزاری همایشاز امکاناتی هستند که برای انجام اقدامات فرهنگی در شهر محمدشهر از نیازهای ضروری محسوب میشود.
وی در پایان برخی از کاستیهای موجود در بخش عملیاتی کردن برخی از طرحهای فرهنگی در محمدشهر را نیز مربوط به مشکلات بودجهای دانست و عنوان کرد: مطمئناً اگر اعتبارات قابل توجهای به مباحث فرهنگی تخصیص یابد اقدامات مهمتر و مفیدتری نیز انجام خواهد گرفت.
