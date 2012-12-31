سالن تئاتر و همایش از نیازهای ضروری فرهنگی در محمدشهر است

علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر محمدشهر به واسطه حضور اقوام و طایفه‏های مختلف ایران‏زمین، خرده سنت‏ها و فرهنگ‏های متفاوتی نیز شکل گرفته است.

وی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همین امر سبب شده است که در برنامه‏ریزی‏های فرهنگی شهر محمدشهر گزینه‏ها و مؤلفه‏های متفاوتی را در نظر بگیریم.

زاهدی در ادامه عنوان کرد: در واقع انجام و برگزاری کارهای فرهنگی درشهرهایی همچون محمدشهر که در آن طایفه‏هاو اقوام مختلفی زیست می‏کنند سخت تر است و مسئولین ذیربط نیز باید با احساس مسئولیت و تمرکز بیشتری به این امر داشته باشند.

این مسئول افزود: خوشبختانه در سال جاری به فراخور مناسبت‏هایی که داشتیم برنامه‏های فرهنگی خوبی را در نقاط مختلف شهر برگزار کردیم و در این راستا سعی بر آن بود که بواسطه پراکندگی مناطق جمعیتی محمدشهر در برگزاری این برنامه‏‏ها در محل‏های مختلف شهر تعادل ایجاد شود.

رئیس اداره ارشاد شهر محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تجهیز سالن تئاتر و تأمین فضای برگزاری همایشاز امکاناتی هستند که برای انجام اقدامات فرهنگی در شهر محمدشهر از نیازهای ضروری محسوب می‏شود.

وی در پایان برخی از کاستی‏های موجود در بخش عملیاتی کردن برخی از طرح‏های فرهنگی در محمدشهر را نیز مربوط به مشکلات بودجه‏ای دانست و عنوان کرد: مطمئناً اگر اعتبارات قابل توجه‏ای به مباحث فرهنگی تخصیص یابد اقدامات مهمتر و مفیدتری نیز انجام خواهد گرفت.