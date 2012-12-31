جای خالی آثار هنری بر دیوارهای ارشاد/ فروش معیار کیفیت هنری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اکسپوی عکس تهران 91، عصر امروز دوشنبه 11 دی‌ماه در خانه هنرمندان ایران با حضور ناصر تقوایی که در این برنامه چند عکس دارد، برگزار شد.



ناصر تقوایی هنرمند عکاس و سینماگر مطرح کشور گفت: فرهنگی‌ترین مکان کشور در حال حاضر خانه هنرمندان است چون مجموعه فعالیت‌هایش خیلی متفاوت است.

وی افزود:‌ اکسپوی عکس تهران شبیه هیچ نمایشگاه دیگری نیست و به‌خاطر عرضه تصاویر باکیفیت و کمتر دیده شده، مکاشفه‌ای جدید برای مخاطب و هنرمند است. عکس همانند فیلم یا تئاتر، یک واحد هنری است که از اثرگذاری بالایی برخورداراست.



وی ادامه داد: یک عکس می‌تواند آنچه را که در مدت زمان دو ساعت در یک فیلم به مخاطب منتقل می‌شود، در زمانی کوتاه به مخاطب خود ارائه دهد.



کارگردان فیلم "ناخدا خورشید" با یادآوری اینکه امروز در عرصه عکاسی و تئاتر رشد خوبی کرده ایم، افزود: رشته عکاسی در ایران با هنرمندان حاضر در دوران دفاع مقدس، شکل تازه ای به خود گرفت و عکس‌هایی که در آن روزها خلق شد، علاوه بر نمایش ابعاد جنگ، استعدادهای تازه ای از هنرمندان عکاس را به منصه ظهور رساند.



به گفته این کارگردان سینما، عکاسان ایرانی امروز جزو هنرمندان مطرح دنیا هستند و بسیاری از آثار آنان بر روی مجلات معروف به چاپ می رسد و این اتفاق روزی رویای عکاسان ما بود.



تقوایی تاکید کرد: در ایران به جایگاه هنرمندان عکاس توجه زیادی نمی‌شود و صاحبان مجلات حاضر نیستند بهای خوبی برای یک عکس در نشریات خود بپردازند.



وی گفت: فروش، معیار خوبی برای کیفیت آثار هنری نیست و در حقیقت این موضوع، منعکس‌کننده سلیقه مخاطب است اما بسیاری از هنرمندان به علت فروش آثار در نمایشگاه های مختلف، از ادامه حرفه ای مسیر خود باز می مانند.



وی با یادآوری اینکه بسیاری از عکاسان، استعدادهای درخشانی دارند، افزود: باید در کنار نمایشگاه های انفرادی، نمایشگاه هایی از آثار کمتر دیده شده از استعدادهای کشف نشده به صورت آثار منتخب برگزار شود.



تقوایی درباره اکسپوی تهران نیز یادآور شد: تلاش می کنیم از عکس های باکیفیت و کمتر دیده شده در قالب مجموعه های عکس در این نمایشگاه استفاده کنیم؛ عکس ها تاریخ مصرف ندارند و همواره می توانند ارتباط موثری با مخاطب برقرار کنند.



وی با یادآوری اینکه برای بازار فروش هنر نقاشی و عکس، باید برنامه ریزی درستی داشت افزود: هرچه افراد بیشتری برای دیدن آثار به گالری ها مراجعه کنند، فروش آثار بیشتر خواهد بود و این مهم به سود هنرمندان، گالری داران و فضای فرهنگی و هنری کشور است.

وی پیشنهاد کرد که این اکسپو به یک نام خاص تبدیل شود که هرساله و در یک زمان خاص و زمان خاص اجرا شود.



این هنرمند عکاس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ورود بازیگران سینما به عرصه عکاسی و قیمت‌های ناواقعی و بالایی که آنها برای آثار خود انتخاب می‌کنند، گفت: هر کسی می‌تواند وارد دنیای عکاسی شود. چه اشکالی دارد که این دنیایی را که سهولت کار در آن زیاد است، پر کنند؟

وی ادامه داد:‌ هرکسی می‌تواند وارد عکاسی شود این تماشاچی و خریدار است که تصمیم می‌گیرد کدام عکس را ببیند و کدام عکس را بخرد. ولی در کل معتقدم که هرکسی باید کار خودش را انجام دهد.



تقوایی در پایان گفت: متاسفانه ریخت و قواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قواره یک مکان فرهنگی و هنری نمی‌خورد. در هیچ‌کدام از دیوارهای این وزارتخانه هیچ سلیقه‌ای نیست که قابل اعتنا باشد. هیچ‌کجا درست طراحی نشده است و بابت این متاسفم.



اکسپوی عکس تهران از 16 تا 27 دی ماه در سه گالری بهار، تابستان و نامی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

گالری شمس اکسپوی عکس تهران91 را با نمایش 75 عکس از چهره‌های شناخته شده و جوان عکاسی ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند.

اولین اکسپوی عکس تهران 91 را با موضوع آزاد و تکیه بر ژانرهای مختلف عکاسی‌ با هدف شناسایی هنرمندان جوان و یا پرکار و کمتر شناخته شده برگزار می‌شود. از بین 150 هنرمند عکاس حدود 75 عکس از 75 هنرمند انتخاب شد که از این میان 25 هنرمند از جمله چهره‌هایی هستند که تا به حال اسمی از آنها برده نشده است.



برای برگزاری اولین دوره از این اکسپو هیچ فراخوانی منتشر نشد و با هیچ مرکز عکسی همکاری به عمل نیامده است.