شاید یک باشگاه بخواهد 3 میلیارد به بازیکنش بدهد/ رقم قراردادم شخصی است

رضا حقیقی عصر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مبلغ اعلام شده از سوی سرپرست فجر سپاسی گفت: مبلغ قرارداد یک موضوع شخصی است و تقاضا دارم در این مورد ورود نکنید. با این حال نمی دانم چرا مسئولان فجر زمانی که از این تیم جدا شدم این حرف ها را نزدند.

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: به نظرم این توجیه خوبی برای شکست نیست. شاید یک تیم بخواهد به یک بازیکن 3 میلیارد تومان بدهد. به باشگاه قبلی چه ارتباطی دارد.

حقیقی در مورد دیدار پرسپولیس و فجر و اتفاقات پیرامون این دیدار نیز گفت: ما بازی را طوفانی شروع کردیم و من هم تمام تلاشم را می کنم که بهترین بازی هایم را برای پرسپولیس انجام دهم. هدفم این است که با ارائه بازی های خوب برای پرسپولیس، این بار که به تیم ملی دعوت شدم برای این تیم بازی کنم و مثل دوره های قبل نباشم.