به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد نصیری ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به همکاری 86 عضو هیئت علمی دانشگاه در مقطع دکترا و 114 نفر اعضای هیئت علمی در مقطع کارشناسی ارشد با کنگره پیوست‌نگاری فرهنگی استان بوشهر، اظهار داشت: در این راستا 9 مرکز حوزوی، سه مرکز بین‌المللی، 23 مرکز ملی و 9 مرکز حوزوی با ما همکاری داشته اند.

وی با اشاره به تعامل ایجاد شده با 45 مرکز فرهنگی و 200 استاد حوزه و دانشگاه برای راه‌اندازی شبکه پیوست‌نگاری فرهنگی، اضافه کرد: در حال حاضر 50 مقاله خارجی آماده تحویل داریم ضمن اینکه 20 مقاله را هم دریافت کردیم.

دبیر کنگره بین‌المللی پیوست‌نگاری فرهنگی با اشاره به دعوت از 250 مهمان داخلی و 50 مهمان خارجی برای حضور در کنگره بین‌المللی پیوست‌نگاری فرهنگی، خاطرنشان ساخت: مکاتبه با پنج هزار استاد دانشگاه‌های معتبر و 200 مرکز و دانشگاه معتبر برای فراخوان مقاله این کنگره از دیگر اقدامات ما بوده است.

وی از ارسال 700 مقاله داخلی و خارجی به کنگره بین‌المللی مهندسی فرهنگی در بوشهر خبر داد و افزود: پیوست‌نگاری برای پروژه‌های مصوب و در حال اجرا و گنجانده شدن مطالعات فرهنگی در تفاهم‌نامه‌های آنان و تشکیل کارگروه مدیریتی و شورای عالی برنامه‌ریزی برای کنگره بین‌المللی پیوست‌نگاری فرهنگی از جمله این مصوبات بود.

حجت‌الاسلام نصیری گفت: پیوست فرهنگی سندی مشتمل بر مطالعات کارشناسی، مبیّن پیش‌بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در هر نوع طرح، تصمیم و اقدام کلان اقتصادی، سیاسی، حقوقی- قضائی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه است.

مسائل فرهنگی در کنار فعالیت‌های عمرانی در دستور کار مدیران قرار گیرد



نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به نقش شورای فرهنگ عمومی در جامعه گفت: اگر نگاه اینطور باشد که باید در عرصه‌ جهانی تاثیرگذار باشیم توقع مردم از این شورا به مراتب بالاتر خواهد رفت.

عبدالکریم جمیری با بیان اینکه دستگاه‌هایی که عضو شورا هستند یا نیستند باید مروج فرهنگ باشند، اظهار داشت: این شورا باید به‌گونه‌ای عمل کند که آثار عملی تصمیمات آن به منصه ظهور برسد و در این زمینه تمام اعضاء باید کمک کنند.

وی بیان کرد: شرایط کنونی با نگاه رهبر معظم انقلاب به‌گونه‌ای نیست که برخی فکر کنند ترویج فرهنگ به عهده افراد خاصی است.

این نماینده مجلس گفت: توجه به مسائل فرهنگی در کنار فعالیت‌های عمرانی باید در دستور کار مدیران استان بوشهر باشد چرا که کارآمدی شورای فرهنگ عمومی برای نشان دادن کارآمدی نظام دینی است.

وی تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی در کنار فعالیت‌های عمرانی باید در دستور کار مدیران استان بوشهر باشد چرا که کارآمدی شورای فرهنگ عمومی برای نشان دادن کارآمدی نظام دینی است.

جمیری ادامه داد : نظام جمهوری اسلامی برخواسته از عمق جان و ایمان مردم مبتنی بر فرهنگ دینی و اعتقادی است که این فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های الهی، کامل‌ترین و جامع‌ترین فرهنگی است که برای سعادت انسان در اختیار ما قرار دارد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسانی که در راستای حفظ و حراست از این فرهنگ در نظام دینی مسئولیت می‌پذیرند به این جامعیت دین اسلام توجه داشته باشند.