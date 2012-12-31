به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال نفت تهران و مس کرمان که عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید که حواشی این دیدار را در زیر میخوانید:
* حدود 200 نفر تماشاگر برای دیدن بازی به ورزشگاه دستگردی آمده بودند که نیمی از این تماشاگران هواداران مس کرمان بودند.
* پیش از شروع بازی منصور ابراهیمزاده سرمربی تیم فوتبال نفت تهران که در سالهای گذشته دستیار لوکابوناچیچ در تیم سپاهان اصفهان بود، با دسته گل به سمت نیمکت مس رفت و استقبال گرمی از لوکا کرد.
*در این مسابقه اسامی تیمهای میزبان و میهمان به اشتباه روی اسکوربرد حک شده بود، اتفاقی که تا پایان بازی هیچکدام از مسئولان برگزاری بازی متوجه آن نشدند.
* غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال و احمد ابراهیمی سرپرست پیشین تیم ملی فوتبال ایران از جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا کردند.
* یعقوب کریمی مهاجم ملیپوش نفت تهران، از تعویض خود ناراحت بود و حتی زمان ورود به رختکن با منصور ابراهیمزاده سرمربی این تیم دست نداد.
* روند بازی نفت تهران و مس کرمان به حدی کسل کننده بود که برخی از تماشاگران و یکی دو نفر از خبرنگاران در سکوهای ورزشگاه خوابیده بودند و یا چرت می زدند!
