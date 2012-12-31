بارش پراکنده برف و باران/ برفروبی 650 کیلومتر از گردنه های برفگیر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ سامانه سرد و ناپایدار که با بارش در نواحی غربی گلستان در استان حاکم شد سبب شد تا آسمان مناطق استان بعد ازظهر دوشنبه در ارتفاعات برفی و در مناطق شهری همراه با برف و باران باشد.

همچنین امروز گنبد کاووس سرد ترین و گرگان گرمترین شهر استان از نظر درجه هوا بوده است و هم اکنون بارش پراکنده برف و باران در مناطق مختلف شهری استان از جمله گرگان ادامه دارد.

در عین حال، آب و فاضلاب گلستان هشدار داد با توجه به برودت هوا و بارش برف، مشترکان برای جلوگیری از شکستگی لوله های آب را با گونی و موکت بپوشانند.

همچنین رفت و آمد روان در جاده های مواصلاتی گلستان جریان دارد و کارشناسان پلیس راه توصیه می کنند ازسفرهای غیرضرور پرهیز شود و در صورت سفر از سلامت خودرو اطمینان حاصل شود.

مدیرکل و راه و شهرسازی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان و بارش باران و برف گفت: برفروبی از اقدامات مهم راهداری در فصل زمستان است که برای تردد ایمن در جاده ها در بسیاری از مناطق کوهستانی و جاده های برفگیر استان به موقع و با برنامه ریزی انجام می شود.

محمد تقی جوان شورابی خاطرنشان کرد: از مجموع یکهزار و 700 کیلومتر از راه های برفگیر استان 650 کیلومتر در مناطق کوهستانی و برفگیر گردنه دار قرار دارد که در برفروبی زمستانه مورد توجه خاص قرار می گیرد.

وی گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته 380 نفر از راهداران در سطح جاده های استان استقرار یافته و بر طبق برنامه ریزی به صورت کشیک چند روزه، ماهانه و هفتگی به انجام عملیات راهداری در سطح راه ها می پردازند.

به گفته شورابی، 156 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با انجام به موقع برفروبی برای بازگشایی به موقع راه ها اقدام می کنند تا ترددی امن برای رانندگان فراهم شود.

وی همکاری ارگان های ذیربط را در انجام خدمات زمستانه بسیار مهم دانست و گفت: این دستگاه ها اگر در کنار هم قرار نگیرند، شاید نتوان بخوبی از عهده کار برآمد.

گلستان 5500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.