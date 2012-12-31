30 میلیارد دلار محصولات غیرنفتی به خارج کشور صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن وکیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صادرات غیر نفتی از وضعیت خوبی برخوردار هستیم و امیدواریم بتوانیم رکورد سال گذشته را بشکنیم.

وی افزود: در سال گذشته چیزی نزدیک به دو میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشتیم.

وکیلی نقل و انتقال وجوه و ال سی ها و عدم ثبات نرخ ارز را از مهمترین مشکلات صادرات در کشور عنوان کرد.

وی بیان کرد: بیشترین صادارت غیرنفتی کشور به میزان 50درصد در حوزه پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.

کمک 220میلیون یورویی بانک توسعه صادارت به پتروشیمی گچساران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور همچنین از کمک 220میلیون یورویی این بانک به پتروشیمی گچساران خبر داد.

وکیلی گفت: روز گذشته از این پروژه بازدید کردیم و قرار است بخشی از منابع مالی این طرح بزرگ را تامین کنیم.

وی افزود: پرداخت این میزان تسهیلات برای کمک به گسترش صنایع پایین دستی نفت، افزایش اشتغال و توسعه صادارت انجام شده است.