به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر امروز دوشنبه و در پایان دیدار تدارکاتی پرسپولیس برابر صنعت ساری ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید درفشی فر گفت: تمام تلاش ما این است که از تجربیات تلخ گذشته استفاده کنیم و در آینده نتایج بهتری کسب کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که در نیم فصل دوم بتوانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم و نتایج بهتری بگیریم. می دانیم که کار سختی در پیش داریم اما تمام تلاشمان را می کنیم که بتوانیم در دیدارهای آینده هم به همین منوال بازی کنیم و امتیازات بازی های دور برگشت را جمع کنیم.

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که دلیل این تغییر در نحوه بازی پرسپولیس نسبت به نیم فصل اول چیست گفت: در طول دو سه ماهی که در کنار ژوزه بودم متوجه شدم که بازیکنان پرسپولیس خوب تمرین نمی کردند. وقتی ژوزه رفت تنها کاری که ما کردیم این بود که به بچه ها خوب تمرین و برنامه بدهیم. بقیه کارها را هم خود بازیکنان می کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در این مدت تلاش کرده ایم به بازیکنان خوب تمرین بدهیم و آنها را هدفمند تمرین بدهیم که خوشبختانه بازیکنان هم به خوبی این کار را کرده اند و نتایج خوبی هم کسب کرده اند.

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که اگر در دیدارهای آینده یک تیم راه های نفوذ پرسپولیس را ببندد و بسته بازی کند تکلیف تیم شما چه می شود گفت: قطعا برنامه هایی برای باز کردن راه های نفوذ تیم حریف در نظر می گیریم.